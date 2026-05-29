Szpitale płacą lekarzom – na leczenie brakuje. Bardzo kosztowne TK i RM

Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim poinformował, że w 2025 roku przeznaczył na pensje lekarzy aż 69 mln zł, co stanowiło niemal 28 proc. całego budżetu szpitala (248 128 717,63 zł).

W 2025 roku szpital przyjął 51 207 pacjentów. Zestawiając tę liczbę z budżetem placówki można wyliczyć, że, średni koszt funkcjonowania szpitala przypadający na jednego pacjenta to około 4 845 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia oszacował, że w 2025 roku leczenie statystycznego Polaka kosztuje około 5 250 zł rocznie.

Miesięczne pensje lekarzy w Piotrkowie wahają się między skrajnościami

Najwyższe miesięczne wynagrodzenia lekarzy przekraczały w Piotrkowie 100 tys. zł, a rekordzista otrzymywał nawet 129,6 tys. zł. Na etaty, wraz ze składkami ZUS, szpital przeznaczył zaledwie 12,78 mln zł, natomiast na kontrakty lekarskie – ponad 56,3 mln zł.

W pierwszym kwartale 2026 roku rekordowa pensja nieco zmalała – do 116 520 zł miesięcznie. Średnie miesięczne wynagrodzenia lekarzy kontraktowych wahały się najczęściej między 20 a 24 tys. zł miesięcznie.

Szpital ujawnił „Gazecie Trybunalskiej” również strukturę zatrudnienia lekarzy. Na etatach pracowało zaledwie 49 lekarzy, czterech wybrało umowy zlecenia, a na kontraktach pracowało aż 232 lekarzy. 277 medyków z Piotrkowa to Polacy, sześciu jest obywatelami Białorusi, a dwóch – Ukrainy.

Kosztowna diagnostyka ludzkich tkanek. Rezonans i tomografia

Z danych przedstawionych przez szpitał łatwo wydedukować które specjalizacje lekarskie są najbardziej kosztowne. Największe koszty kontraktów lekarskich odnotowano w:

6,45 mln zł w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,

5,64 mln zł na Oddziale Kardiologicznym,

4,44 mln zł u anestezjologów,

2,84 mln zł na SOR,

2,69 mln zł na Oddziale Neurologicznym,

2,5 mln zł w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Okazuje się, że radiologia to obecnie jedna z najbardziej prestiżowych dziedzin medycyny. Z jednej strony to lata nauki precyzyjnego rozpoznawania zmian w ludzkich tkankach są barierą w dostępie do lekarzy tego typu specjalności. Z drugiej – szpitale i prywatne centra medyczne muszą między sobą konkurować stawkami, często oferując kilkaset złotych za godzinę dyżuru lub wycenę pojedynczego opisu. Z trzeciej – lawinowy wzrost badań typu rezonans magnetyczny czy tomografia.

W porównaniu do 2019 roku szpitale wykonują o 87 proc. więcej rezonansów magnetyczych (RM) i o 74 proc. więcej tomografii komputerowej (TK). Bardzo wzrósł także koszt wykonywania tych badań – o 64 proc. w ostatnich czterech latach. Rezonans jest średnio dwukrotnie droższy w wykonaniu od badania TK.

Aby zapanować nad budżetem, Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zasady rozliczania tzw. nadwykonań. Od 1 kwietnia płaci tylko 50 proc. stawki za rezonans magnetyczny i tomografię wykonane ponad określony w umowie ze szpitalem limit. Wcześniej było to 100 proc. Ograniczenia nie dotyczą dzieci do 18. roku życia, pacjentów onkologicznych z kartą DiLO oraz wybranych programów profilaktycznych.

Odpowiadając w Sejmie na pytania posłów, wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski ocenił, połowa placówek nie ogranicza przyjęć na badania RM i TK, a problemem jest nadużywanie przez przychodnie kategorii pilnych skierowań.

Czytaj też:

Zdrowie nie zaczyna się w szpitalu. Wiceminister zdrowia: trzeba odwrócić myślenieCzytaj też:

20-latek zmarł na SOR, oczekując na pomoc. „Przypuszczam, że zostawili go jak psa”