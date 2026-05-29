Rusza nowy program dopłat. 8000 zł dofinansowania dla mieszkańców

Jeszcze w drugim kwartale 2026 roku ma rozpocząć się nabór do programu Mikroretencja, przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewiduje wsparcie dla osób inwestujących w przydomowe systemy służące do gromadzenia i wykorzystywania wody opadowej. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 8000 zł.

Budżet programu został określony na 173 mln zł, a środki mają pochodzić z funduszy unijnych. Nabory mają zostać ogłoszone jeszcze w drugim kwartale 2026 roku.

Dopłaty dla właścicieli domów. Na co będzie można otrzymać wsparcie?

Środki z programu będzie można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji związanych ze zbieraniem, magazynowaniem i ponownym wykorzystaniem deszczówki. Wsparcie obejmie systemy służące do gromadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak dachy, chodniki czy podjazdy.

Dofinansowanie będzie można wykorzystać także na szczelne zbiorniki do magazynowania deszczówki o łącznej pojemności co najmniej 2 m³. Program obejmie również rozwiązania służące retencjonowaniu wody w gruncie, takie jak studnie chłonne, drenaże, skrzynki rozsączające czy zbiorniki otwarte. Wsparciem zostaną objęte także urządzenia umożliwiające wykorzystanie zgromadzonej wody, w tym pompy, zraszacze i centrale dystrybucji.

Kto będzie mógł otrzymać 8000 zł?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne posiadające prawa do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Program skierowano do właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych takich nieruchomości.

Dotacja dla osób fizycznych ma wynosić 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jednocześnie maksymalna wysokość wsparcia została ustalona na poziomie 8000 zł.

Program Mikroretencja. Ważne zasady

Program obejmie wyłącznie inwestycje już zakończone. Umowa zawierana z grantobiorcą będzie jednocześnie formą rozliczenia przedsięwzięcia. Dofinansowanie obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1 lipca 2024 roku.

Nie będzie natomiast możliwości uzyskania wsparcia na przedsięwzięcia lub ich elementy, które były wcześniej finansowane ze środków wojewódzkich lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, między innymi w ramach programu „Moja Woda”.

