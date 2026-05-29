Niezwykle korzystny przywilej dla rodziców. Postulat trafił pod obrady Sejmu

Rodzice wychowujący troje dzieci zwracają uwagę na swoją sytuację w systemie emerytalnym. Ich zdaniem obecne przepisy nie uwzględniają w wystarczającym stopniu osób, które przez wiele lat łączyły aktywność zawodową z wychowywaniem dzieci. W Sejmie rozpatrywana jest propozycja zmian obejmujących m.in. dodatkowe lata zaliczane do stażu pracy, wyższe świadczenia emerytalne oraz możliwość objęcia rodziców trójki dzieci dodatkowymi formami wsparcia.

Autorka petycji wskazuje, że przez niemal 40 lat prowadziła działalność gospodarczą, regularnie opłacała składki i jednocześnie wychowała troje dzieci. W jej ocenie obecny system nie docenia wystarczająco osób, które przez lata łączyły obowiązki zawodowe z rodzicielstwem.

Emerytura za wychowanie dzieci. Na czym polega problem?

Zdaniem wnioskodawczyni rodzice trojga dzieci znajdują się pomiędzy grupami objętymi różnymi formami wsparcia. Podkreśla ona, że osoby wychowujące czworo dzieci mogą korzystać z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, podczas gdy rodzice trójki dzieci często nie mają dostępu do podobnych rozwiązań.

W petycji zwrócono uwagę również na obowiązujące zasady zaliczania okresów związanych z opieką nad dziećmi do stażu emerytalnego. Obecnie mogą one zostać uwzględnione maksymalnie do sześciu lat, niezależnie od liczby wychowanych dzieci. Według autorki takie rozwiązanie nie uwzględnia w pełni sytuacji rodzin wielodzietnych.

Dodatkowe lata do stażu pracy za dzieci

W dokumencie przywołano przykłady rozwiązań funkcjonujących w innych państwach. W Austrii za każde dziecko doliczane są cztery lata pracy, natomiast w Niemczech funkcjonują dodatki emerytalne związane z wychowaniem dzieci. Na tej podstawie pojawił się postulat zmian również w polskim systemie.

Eksperci przypominają jednak, że po reformie emerytalnej z 1999 roku wysokość świadczenia została silnie powiązana z wysokością składek zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS. Oznacza to, że przyszła emerytura zależy przede wszystkim od długości aktywności zawodowej oraz wysokości odprowadzanych składek.

Rodzice trojga dzieci czekają na decyzję

Jednym z postulatów jest rozszerzenie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego także na rodziców trójki dzieci lub stworzenie innych mechanizmów zwiększających wysokość ich emerytur. W opinii przygotowanej dla Sejmu wskazano jednak, że rozszerzenie obecnego świadczenia mogłoby prowadzić do uprzywilejowania określonej grupy osób.

Jednocześnie pozytywnie oceniono możliwość analizowania rozwiązań wspierających osoby, które przez lata łączyły pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. Wśród potencjalnych kierunków zmian wymieniono wydłużenie okresów opieki zaliczanych do stażu emerytalnego, zwiększenie składek finansowanych przez państwo za osoby sprawujące opiekę nad dziećmi czy modyfikację zasad zawieszania działalności gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem.

Sprawa trafiła do Sejmu

Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji. W przygotowanej opinii zarekomendowano nieuwzględnienie postulatu rozszerzenia rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jednak jednocześnie wskazano na potrzebę dalszej analizy propozycji dotyczących zwiększenia emerytur dla osób łączących aktywność zawodową z wychowywaniem dzieci. Resorty odpowiedzialne za politykę społeczną i finanse mają ocenić możliwości wprowadzenia takich rozwiązań, uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz wyzwania demograficzne.

