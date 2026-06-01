Zamiast swojego OZE – udział w fotowoltaice na dachu w bloku

Panele słoneczne montowane na dachach bloków do tej pory miały służyć obniżeniu rachunków za częsci wspólne – oświetlenie korytarzy, windy, pompy ciepła, hydrofory czy bramy. Wspólnoty mogą skorzystać ze wsparcia finansowego, m.in. z Grantu OZE oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na pokrycie nawet połowy kosztów inwestycji, czyli na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji OZE.

Nabór do tego programu wciąż trwa – skończy się 30 czerwca 2026 roku, ale w przypadku wyczerpania dostępnej puli pieniędzy może zakończyć się wcześniej. Do tej pory na tego rodzaju inwestycje wydano 762 mln zł, które trafiły do6 tys. budynków wielorodzinnych z 395 tysiącami mieszkań. Za rogiem jest już jednak nowe rozwiązanie.

Udział we wspólnym OZE ma szansę obniżyć domowe rachunki?

Jak poinformował portal Wyborcza.biz, niektóre spółdzielnie rozważają model, w którym lokatorzy mogą „wykupić” część instalacji OZE montowanej na dachu wielorodzinnego budynku. Innymi słowy, oferują mieszkańcom udział we wspólnej instalacji OZE. Impulsem do zmian mają być rosnące ceny energii oraz coraz częstsze sytuacje, w których prąd w taryfach dynamicznych kosztuje mniej niż zero.

Czytelnik portalu podzielił się ceną i parametrami zaproponowanymi przez spółdzielnię: 3,4 kW paneli, inwerter oraz magazyn energii 6 kWh. Deklarowana roczna produkcja to około 3200 kWh, która odpowiada obecnemu zużyciu prądu przez czytelnika. Cena to 29,9 tys. zł.

Przepytani przez portal eksperci nie mówią nie. Przedstawione parametry uznali za sensowne z zastrzeżeniem, że czytelnikowi przydałby się nieco większy magazyn energii.

Taryfa dynamiczna i magazyn energii kluczem do sukcesu udziałów w OZE

Powodzenie nowego pomysłu zależy od przejścia na taryfę dwustrefową lub dynamiczną, po to by ładować magazyn tanim prądem w nocy, kiedy jest tani wykorzystywać go w godzinach szczytu. W takim modelu czas zwrotu inwestycji może skrócić się o kilka lat.

Ostateczna opłacalność zależy jednak od szczegółów: zasad rozliczeń, modelu własności, profilu zużycia i tego, czy instalacja rzeczywiście odpowiada na potrzeby mieszkańca.

Dotychczasowe instalacje w spółdzielniach zwracały się średnio po pięciu latach.

