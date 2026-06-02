Miłośnicy kawy ruszą do Aldi. Takich promocji dawno nie było

Miłośnicy kawy mają powód, by zajrzeć do sklepów Aldi. Sieć przygotowała serię promocji na produkty znanych marek, a największe zainteresowanie wzbudza akcja obejmująca wszystkie kawy Jacobs. Rabaty dotyczą zarówno kaw mielonych, ziarnistych, jak i rozpuszczalnych, a część ofert pozwala dodatkowo łączyć różne warianty produktów.

Jacobs na pierwszym planie

Najmocniejszą propozycją w aktualnej gazetce Aldi jest promocja na kawy Jacobs. Klienci mogą skorzystać z oferty, w której drugi, tańszy produkt objęty jest rabatem sięgającym aż 70 proc.

„Wszystkie kawy Jacobs – drugi tańszy produkt 70 proc. taniej. Mieszaj dowolnie” – zachęca sieć w najnowszej gazetce promocyjnej.

To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla osób, które regularnie kupują kawę i chcą zrobić większe zapasy. Co ważne, promocja nie ogranicza się do jednego rodzaju produktu. Klienci mogą dowolnie łączyć różne warianty kaw tej marki.

Woseba z dużymi rabatami

Aldi nie ograniczyło się jednak wyłącznie do jednej marki. W promocji znalazły się również popularne kawy Woseba Mocca Fix Gold.

„ Woseba Mocca Fix Gold opak. 500 gr taniej do 30 proc. przy zakupie 2 szt., jedna za 24,99 zł” – czytamy w gazetce sieci.

Przy cenie regularnej wynoszącej 35,99 zł oznacza to zauważalną oszczędność dla klientów kupujących większą ilość produktów.

Podobna akcja dotyczy także kawy ziarnistej Woseba Mocca Fix Gold 1 kg.

„Woseba Mocca Fix Gold opak. 1 kg taniej do 30 proc. przy zakupie 2 sztuk, jedna za 48,99 zł” – podaje Aldi.

Standardowo taki produkt kosztuje 69,99 zł.

MK Cafe i marka własna również taniej

Na tym promocje się nie kończą. W aktualnej ofercie znalazła się również kawa rozpuszczalna MK Cafe. Słoik o wadze 175 g można kupić za 34,99 zł.

Niższą ceną objęto także kawę ziarnistą Barissimo Crema & Aroma. Kilogramowe opakowanie kosztuje 44,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Oznacza to rabat wynoszący 25 proc. względem ceny regularnej wynoszącej 59,99 zł.

Dzięki temu klienci mogą wybierać pomiędzy produktami z różnych segmentów cenowych – od marek premium po tańsze propozycje dostępne pod marką własną sieci.

Czytaj też:

Action obniża ceny. Elektronikę kupisz za grosze

Promocja trwa tylko kilka dni

Rosnące w ostatnich miesiącach ceny kawy sprawiły, że każda większa obniżka przyciąga uwagę klientów. Aldi postawiło tym razem na krótką, ale szeroką akcję promocyjną, obejmującą kilka popularnych marek i różnych rodzajów kaw.

Najwięcej mogą zyskać osoby robiące większe zakupy, ponieważ część ofert wymaga nabycia dwóch opakowań. W praktyce oznacza to możliwość zaoszczędzenia nawet kilkudziesięciu złotych podczas jednej wizyty w sklepie.

Na skorzystanie z rabatów nie ma jednak zbyt wiele czasu. Promocje obowiązują jedynie od 1 do 6 czerwca, co oznacza, że klienci mają zaledwie kilka dni na zakup kaw w obniżonych cenach. Po zakończeniu akcji produkty wrócą do regularnych cen.

Czytaj też:

Żelazko Philips za 55 zł. Biedronka nie żartuje z promocjami