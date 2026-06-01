Mieli dostać więcej dni urlopu. Sejmowa komisja właśnie zdecydowała

Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu pozytywnie odniosło się do propozycji zmian dotyczących wymiaru urlopu. Celem projektu było zachęcenie przede wszystkim młodszych osób do podejmowania pracy, a także stworzenie dodatkowej formy gratyfikacji dla obecnie zatrudnionych pracowników. Ostatecznie sprawą zajęła się sejmowa komisja.

Obecnie pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy i wynosi 20 dni dla osób ze stażem krótszym niż 10 lat oraz 26 dni dla pracowników posiadających co najmniej 10-letni staż.

Kiedy przysługuje pełny wymiar urlopu?

Do stażu pracy wliczają się nie tylko okresy zatrudnienia, ale również lata nauki. Przepisy przewidują uwzględnienie m.in. zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich, policealnych oraz studiów wyższych. Dzięki temu część pracowników może szybciej uzyskać prawo do 26 dni urlopu. Przykładowo osoba z dwuletnim stażem pracy i ukończonymi studiami ma już prawo do pełnego wymiaru urlopu.

Niewykorzystany urlop nie przepada, jednak powinien zostać wykorzystany najpóźniej do 30 września następnego roku. Przepisy przewidują również możliwość skorzystania z czterech dni urlopu na żądanie, które są częścią przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Propozycja dodatkowych dni wolnych

Przedmiotem obrad Komisji do Spraw Petycji była propozycja zmian przygotowana przez Komisję Krajową Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Zakładała ona przyznanie dodatkowych dni urlopu pracownikom tej instytucji.

Projekt przewidywał, że osoby mające obecnie prawo do 20 dni urlopu otrzymałyby dodatkowe sześć dni wolnych. Po 10 latach pracy mogłyby zyskać kolejne trzy dni urlopu, natomiast po 20 latach zatrudnienia dodatkowych sześć dni. W praktyce oznaczałoby to odpowiednio 26, 29 i nawet 32 dni urlopu. Według autorów propozycji miało to zachęcić młodych pracowników do podejmowania pracy oraz rekompensować brak podwyżek wynagrodzeń.

Komisja podjęła decyzję

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji nie uwzględniła przedstawionych postulatów. Przewodniczący komisji Rafał Bochenek wskazał, że tego typu zmiany legislacyjne nie powinny być procedowane za pośrednictwem petycji kierowanych do komisji. Podobne stanowisko przedstawiła również przedstawicielka Głównego Inspektoratu Pracy.

Podkreślono jednocześnie, że choć działania mające zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia są potrzebne, powinny być elementem szerszej reformy Państwowej Inspekcji Pracy, a nie pojedynczych zmian dotyczących wyłącznie urlopów. W rezultacie prace nad petycją zostały zakończone, a proponowane zmiany nie zostaną wprowadzone.

Czytaj też:

Urlop na samozatrudnieniu? Bez łaski – należy się legalnieCzytaj też:

Nawet 32 dni wolnego rocznie. Zapadła decyzja w sprawie nowych urlopów