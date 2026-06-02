Ranking lokat na miesiąc. To najwyższa w tej chwili stawka na rynku

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w czerwcu ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Niekwestionowanym liderem rankingu pozostaje Bank Nowy z lokatą NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Proponowane oprocentowanie, to 7 proc. w skali roku, co jest obecnie najwyższą stawką dostępną na rynku. Z oferty banku mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Ranking lokat na miesiąc. Wielki powrót Lokaty Powitalnej

Po miesiącu przerwy na pozycję wicelidera wraca Lokata Powitalna proponowana przez Credit Agricole (zabrakło jej w majowym zestawieniu co miało związek ze zmianą terminu obowiązywania lokaty z miesiąca do trzech miesięcy). Oferowana stawka to 5,50 proc. rocznie. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste i wyrażą zgody marketingowe. Depozyt można przedłużyć na maksymalnie dwa kolejne miesięczne terminy, ale wówczas wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków aktywności związanych z płatnościami i logowaniem się do bankowości elektronicznej. Górny limit wpłat to 100 000 zł.

W związku z powrotem Lokaty Powitalnej, na trzecią pozycję wróciła Lokata Urodzinowa od Banku Millennium. Oprocentowanie na tym depozycie nie zmieniło się i nadal wynosi 4 proc. w skali roku. Nie zmienił się również dość oryginalny warunek dodatkowy, jakim jest możliwość założenia lokaty jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Można to uczynić za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Poza podium znalazły się propozycje ze stawką poniżej 4 proc. Czwartą pozycję zajmuje Lokata na Nowe Środki BOŚ Banku ze stawką 3,95 proc. rocznie. Na miejscu piątym znalazła się natomiast Lokata Standard Toyota Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 3,70 proc. w skali roku.

