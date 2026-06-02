Przechodzą na emeryturę przed 50-tką. Kwoty świadczeń robią ogromne wrażenie

Funkcjonariusze służb mundurowych mogą liczyć na świadczenia wyraźnie wyższe niż osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym. Z danych przekazanych przez MSWiA wynika, że przeciętna emerytura mundurowa w 2025 roku wyniosła 6941 zł brutto miesięcznie. To poziom znacząco wyższy od przeciętnego świadczenia wypłacanego przez ZUS, które przekracza obecnie 4 tys. zł brutto.

Według przytoczonych danych świadczenia mundurowe są średnio nawet o 75 proc. wyższe od emerytur w systemie powszechnym. Dla wielu emerytów pobierających świadczenia z ZUS kwoty zbliżone do 7 tys. zł brutto pozostają poza zasięgiem.

Emerytura mundurowa po kilkunastu latach służby

Osoby, które rozpoczęły służbę przed 1 stycznia 2013 roku, mogą uzyskać prawo do emerytury po 15 latach pracy. Świadczenie wynosi w takim przypadku 40 proc. podstawy wymiaru, obejmującej wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami i premiami. Każdy kolejny rok służby zwiększa emeryturę o 2,6 proc. podstawy wymiaru.

Dla funkcjonariuszy rozpoczynających służbę po 31 grudnia 2012 roku obowiązują inne zasady. Prawo do emerytury przysługuje po 25 latach służby, a świadczenie stanowi 60 proc. podstawy wymiaru. Każdy następny rok zwiększa je o 3 proc. W obu systemach maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. podstawy wymiaru.

Emerytura mundurowa. Funkcjonariusze kończą służbę przed 50. rokiem życia

Dane Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA pokazują, że funkcjonariusze przechodzą na emeryturę średnio po 23–24 latach służby. Oznacza to, że wielu z nich kończy aktywność zawodową znacznie wcześniej niż osoby pracujące w powszechnym systemie emerytalnym.

W 2025 roku przeciętny nowy emeryt mundurowy miał 48 lat. W poprzednich latach zdarzały się także przypadki przechodzenia na świadczenie już w wieku 46–47 lat.

Emerytura mundurowa. Beneficjentów stale przybywa

Na koniec 2025 roku emerytury mundurowe pobierało 176,9 tys. osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba świadczeniobiorców wzrosła o około 18 proc. Roczne wydatki budżetu państwa na emerytury mundurowe, wraz z dodatkowymi świadczeniami, takimi jak trzynasta i czternasta emerytura, wynoszą około 18 mld zł.

Trwają również prace nad zmianami w systemie. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje reformę mającą ujednolicić zasady emerytalne w różnych formacjach. Projekt przewiduje między innymi rozwiązania dla Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz możliwość korzystniejszego rozliczania stażu służby dla części żołnierzy. Rząd planuje przyjęcie projektu w IV kwartale 2026 roku.

Tyle wynoszą emerytury wojskowe

Przeciętna emerytura wojskowa wynosi obecnie około 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. Najwyższe świadczenia otrzymują oficerowie starsi, których przeciętna emerytura przekracza 8,2 tys. zł brutto. W przypadku oficerów młodszych jest to około 5,5 tys. zł, podoficerów około 4,2 tys. zł, a szeregowych ponad 3,6 tys. zł brutto miesięcznie.