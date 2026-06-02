Wielu Polaków o tym zapomina. Bez tego dokumentu można stracić prawo do leczenia

Nie każdy pacjent ma automatyczne prawo do bezpłatnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O tym, czy dana osoba może korzystać z opieki zdrowotnej bez ponoszenia kosztów, decyduje przede wszystkim posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Weryfikację uprawnień umożliwia system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Dane są na bieżąco aktualizowane na podstawie informacji przekazywanych przez ZUS i KRUS. Aby potwierdzić prawo do świadczeń, podczas rejestracji należy podać numer PESEL i okazać dokument tożsamości.

Prawo do leczenia na NFZ wygasa po 30 dniach

Z bezpłatnej opieki zdrowotnej mogą korzystać osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, m.in. pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci, renciści i bezrobotni. Uprawnienia przysługują również członkom rodzin osób ubezpieczonych, jeśli zostali zgłoszeni do ubezpieczenia.

Co do zasady prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ wygasa po 30 dniach od ustania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to m.in. osób, które zakończyły zatrudnienie, zawiesiły lub zakończyły działalność gospodarczą albo przebywają na urlopie bezpłatnym.

Prawo do leczenia na NFZ. Wyjątki od ogólnych zasad

Przepisy przewidują jednak szczególne rozwiązania dla wybranych grup. Osoby, które ukończyły szkołę ponadpodstawową lub zostały skreślone z listy uczniów, zachowują prawo do świadczeń przez sześć miesięcy od zakończenia nauki.

Absolwenci szkół wyższych oraz osoby skreślone z listy studentów lub doktorantów mogą korzystać z opieki zdrowotnej jeszcze przez cztery miesiące od zakończenia nauki. Z kolei osoby z zawieszonym prawem do renty socjalnej zachowują uprawnienia przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne może zgłosić do niego również członków swojej rodziny. Dotyczy to m.in. małżonka, dzieci oraz wstępnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, takich jak rodzice czy dziadkowie.

Przepisy przewidują także możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia z datą wsteczną. Można to zrobić w ciągu 30 dni od skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji od NFZ o rozpoczęciu dochodzenia kosztów udzielonych świadczeń.

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