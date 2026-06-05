Jeden dokument decyduje o rachunkach za prąd. Termin mija niebawem

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z maksymalnej ceny energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku, muszą dopełnić określonych formalności. W przeciwnym razie mogą zostać obciążeni wyższymi kosztami energii. Kluczowy termin upływa z końcem czerwca.

Po wybuchu wojny w Ukrainie i ograniczeniu dostaw surowców z Rosji rząd wprowadził maksymalne ceny energii elektrycznej. W 2022 roku limit wynosił 693 zł za megawatogodzinę, natomiast w 2024 roku dla gospodarstw domowych został obniżony do 500 zł za megawatogodzinę.

Ceny prądu dla przedsiębiorców a pomoc de minimis

Według zapowiedzi resortu klimatu spadek hurtowych cen energii otworzył drogę do nowych taryf. Po wygaśnięciu obecnie obowiązującej ceny maksymalnej odbiorcy indywidualni mają korzystać z niższych stawek od października 2025 roku. Nowe taryfy mają być wyraźnie niższe od obecnej średniej wynoszącej 622,8 zł za megawatogodzinę.

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sytuacja wygląda inaczej. Firmy korzystające w drugiej połowie 2024 roku z maksymalnej ceny energii na poziomie 693 zł za megawatogodzinę muszą do 30 czerwca 2025 roku złożyć odpowiednie oświadczenie u swojego sprzedawcy energii. Jest to konieczne, ponieważ cena maksymalna została uznana za pomoc de minimis.

Ceny prądu dla przedsiębiorców. Jak złożyć formularz?

Wymagane dokumenty można przekazać na kilka sposobów. Przedsiębiorcy mogą wypełnić formularz i przesłać go elektronicznie, wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do punktu obsługi klienta swojego sprzedawcy energii.

Wybór formy przekazania dokumentów pozostaje po stronie przedsiębiorcy, jednak najważniejsze jest dochowanie obowiązującego terminu. Tylko wtedy możliwe będzie zachowanie preferencyjnych warunków rozliczania energii.

Ceny prądu dla przedsiębiorców. Co grozi za brak oświadczenia?

Niezłożenie wymaganej deklaracji oznacza utratę prawa do preferencyjnych stawek. W takiej sytuacji sprzedawca energii dokona korekty rozliczenia za drugą połowę 2024 roku. Zamiast ceny maksymalnej przedsiębiorca zostanie rozliczony według cen wynikających z zawartej umowy.

To nie jedyna konsekwencja. Oprócz wyższych kosztów energii mogą zostać również naliczone ustawowe odsetki za opóźnienie. Dlatego przedsiębiorcy, którzy korzystali z maksymalnych cen energii, powinni pamiętać o terminowym złożeniu wymaganych dokumentów.

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