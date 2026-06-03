Uwaga – pensje przestały nam rosnąć. Więcej osób na utrzymaniu

Mniejsza pensja to dla psychiki dewastujące okoliczności i pole go popisu dla silnych emocji. Trzeba się liczyć z nagłą utratą poczucia bezpieczeństwa, stresem, lękiem i niewnością o przyszłość, poczuciem niesprawiedliwości, frustracją, bezsilnością, utratą pewności siebie i złością na pracodawców oraz na ogólną sytuację gospodarczą.

Jak się okazuje, przynajmniej część z tych emocji ma dobry adres.

Coraz mniej ofert pracy i coraz mniej pracujących

Jak podał portal money.pl, przeciętne wynagrodzenie spadło w maju aż o 4,1 proc. w stosunku do kwietnia. „Nawet w 2020 r., gdy gospodarkę paraliżowała pandemia COVID-19, spadek wynagrodzeń w maju był płytszy. Przeciętnie w minionych 20 latach sięgał 2,6 proc”. – uzasadnił tezę o historycznym spadku pensji portal.

Pensje spadły, ponieważ spadł też popyt na pracowników. GUS obliczył liczbę ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy – zmalała w stosunku do kwietnia o niemal 11 proc. Na koniec miesiąca wynosiła około 44 tysięcy, czyli mniej niż kiedykolwiek wcześniej w maju.

Z raportu o aktywności ekonomicznej ludności wynika, że liczba osób pracujących w polskiej gospodarce jest o 134 tysiące mniejsza niż rok temu. Wynosi 17,06 mln, czyli najmniej od pierwszego kwartału 2021 roku. Za to nieco wzrosła liczba pracujących emerytów – o 38 tysięcy osób. Ale czy jest się z czego cieszyć, kiedy liczba pracujących w wieku produkcyjnym spadła aż o 175 tysięcy?

Polacy mają coraz więcej osób na utrzymaniu

Niepokojący obraz dopełniają dane o bezrobociu. bez pracy jest 3,4 proc. społeczeństwa i jest to najwyższy poziom od pięciu lat. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. wobec 949,8 tys. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik zatrudnienia, czyli udział osób pracujących w ogóle społeczeństwa spadł do 56,2 proc. czyli najniżej od czterech lat.

Okazuje się, że pracujący Polacy mają też coraz więcej osób na utrzymaniu. Na 1000 osób pracujących przypada 797 niepracujących, i to nie licząc dzieci (dane dotyczą osób w wieku powyżej 15 lat). Rok temu było ich zaledwie 781, czyli o 16 osób mniej.

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