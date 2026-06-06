Mieszkania za bezcen. Mieszkańcy Finlandii oddają je nawet za darmo

Przeczołgani przez kapitalizm lat 90. Polacy wiedzą, że nie ma darmowych lanchów lub obiadów. Pozostali dobrze wiedzą, że tym bardziej nie ma darmowych mieszkań. A już na pewno nie bez ukrytego w umowie haczyka.

Tymczasem mieszkańcy wschodniego regionu Finlandii oficjalnie oferują na sprzedaż mieszkania za 1 euro lub wręcz za darmo. W umowie i w ogłoszeniu nie ma ukrytego haczyka – jest całkiem oczywisty powód: sąsiedztwo Rosji.

Geopolityka a rynek nieruchomości. Finowie pozbywają się nieruchomości w jednym regionie

Kuhmo to urokliwe, fińskie miasteczko położone w regionie Kainuu, „w sercu dzikiej tajgi” – jak się samo reklamuje. Główną atrakcją tego wschodniego regionu Finlandii jest przyroda i jej obserwacja, zwłaszcza niedźwiedzi, wilków, rosomaków i ptaków drapieżnych z dobrze ukrytych kryjówek. W Kuhmo mieszka obecnie około 7,3 tysiąca osób, podczas gdy w 2010 roku żyło tam około 9,5 tysiąca osób.

W miasteczku jest też Muzeum Wojny Zimowej (Winter War Museum), które upamiętnia ciężkie walki w tym rejonie podczas wojny między Finlandią a Związkiem Radzieckim w latach 1939 – 1940. Z Kuhmo do granicy z Rosją jest nie więcej niż 30 km, a sam region Kainuu dzieli granicę z Rosją na długości około 120 km.

To właśnie mieszkańcy Kuhmo zaoferowali kawalerkę za 1 euro i zadbane, 59-metrowe mieszkanie – nawet za darmo. A chętnych wciąż nie ma. Jak opisuje sprawę tvn24.pl, od ponad trzech lat na fińskim rynku występuje spadek popytu na nieruchomości. Kupujący są ostrożni „ze względu na niepewność związaną z globalną i fińską sytuacją geopolityczną i gospodarczą”.

Koszty utrzymania lokali są duże. Zwłaszcza kiedy nikt w nich nie mieszka

Relacje między Finlandią a Rosją są bardzo napięte. To bezpośredni skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz decyzji Helsinek o porzuceniu neutralności i przystąpieniu do NATO. W odpowiedzi na rosyjską wojnę hybrydową i próby wywołania kryzysu migracyjnego, Finlandia zamknęła również wszystkie lądowe przejścia graniczne i podobnie jak wcześniej Polska, buduje ogrodzenie na wschodniej granicy.

Tuomas Viljamaa, prezes Fińskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami na łamach dziennika „Ilta-Sanomat” wyjaśnia, że prawdopodobnie będzie się pojawiać coraz więcej ofert mieszkaniowych z niskimi cenami, bo właścicielom nie opłaca się utrzymywać niezamieszkanej nieruchomości w obliczu comiesięcznych kosztów. - Trzeba płacić czynsz, podatki, opłaty. Właściciel mieszkania może dojść do wniosku, że skoro sam nie ma jak tego pokryć, łatwiej będzie pozbyć się nieruchomości choćby za darmo – wyjaśnił Jouni Korhonen, miejscowy pośrednik nieruchomości.

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