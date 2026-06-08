Z dziećmi finansowo radź sobie sam. Coraz mniej zasiłków od gmin

O 22 proc. mniej dzieci w 2025 roku zakwalifikowało się do gminnej pomocy w porównaniu z rokiem 2024 – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Mówa o 172 tysiącach dzieci. Główną przeszkoda dla rodziców są zarobki, a dokładniej – kryterium dochodowe.

Chociaż przepisy przewidują waloryzowanie kryterium dochodowego co trzy lata, w praktyce od 2015 roku kwoty się nie zmieniły, ale zarobki Polaków w tym czasie wzrosły. Minimalna pensja w 2015 roku wynosiła zaledwie 1750 zł brutto, a w 2025 roku – 4666 zł brutto!

Zasiłki od gmin trafiają w 2026 roku na konta ludzi młodych i uczących się

Takim oto sposobem od 11 lat limit dochodu uprawniający do zasiłku na dziecko jest ustalony na poziomie zaledwie 674 zł na osobę w rodzinie, lub 764 zł, gdy rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko. Do czasu wprowadzenia świadczenia wychowawczego 800+ (na początku 500+), to gminne zasiłki były źródłem finansowego wsparcia dla rodziców.

Jednak podwyższanie kryterium wraz ze wzrostem zarobków nie jest dla rządu obowiązkowe.

Okazuje się, że osoby, którym najłatwiej jest spełnić wyśrubowane warunki przynania zasiłku, to młodzi rodzice, którzy jeszcze się uczą lub studiują i głownie są na utrzymaniu swoich rodziców, ale według prawa stanowią już oddzielną rodzinę. Drugą grupą, która wciąż otrzymuje wsparcie od gmin są niepracujący rodzice dzieci niepełnosprawnych. Trzecią – rodziny wielodzietne, które korzystają z pomocy społecznej.

Alimenty z Funduszu nadal objęte kryterium dochodowym. Są efekty

Podobna sytuacja jak z gminnymi zasiłkami dotyczy także świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), wypłacanych osobom, które nie otrzymują należnych świadczeń alimentacyjnych. Takie wsparcie w 2025 roku otrzymało o 7 proc. dzieci mniej – 145,5 tysiąca. W 2024 roku było ich więcej – 156,5 tysiąca.

Przeszkodą również jest kryterium dochodwe. Co prawda od 2023 roku jest ono już waloryzowane, ale ilość dzieci otrzymujących świadczenie z FA wcale się nie zwiększyła, ponieważ kwota mimo waloryzacji nie jest dużą – wynosi 1209 zł na osobe w rodzinie. Od października 2026 roku wzrośnie do 1665 zł. Podwyżka tego progu prawdopodobnie nie zwiększy puli osób, któtre otrzyma takie swiadczenie, a tylko wplywnie na jego wysokość – zamiast części kwoty będzie pełna.

Problem niepłacenia alimentów dotyczy setek tysięcy dzieci – według szacunków instytucji rządowych, skala zjawiska obejmuje blisko milion polskich dzieci. Łączna kwota niepłaconych na rzecz dzieci świadczeń wynosi obecnie blisko 17 mld zł.

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