Nawet 3500 zł dla gospodarstwa domowego. Wnioski ruszają już od 1 lipca

Już od 1 lipca będzie można składać wnioski o bon ciepłowniczy. Świadczenie ma pomóc gospodarstwom domowym ponoszącym wysokie koszty ogrzewania. W zależności od ceny ciepła wsparcie wyniesie od 1000 do nawet 3500 zł.

Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2026 roku. O przyznaniu świadczenia zdecydują nie tylko koszty ogrzewania, ale również sytuacja dochodowa gospodarstwa domowego. Do wniosku konieczne będzie dołączenie odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego cenę ciepła.

Bon ciepłowniczy. Kto może otrzymać wsparcie?

O bon ciepłowniczy mogą ubiegać się gospodarstwa domowe korzystające z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, jeśli cena ciepła przekracza 170 zł za gigadżul. Kluczowe znaczenie ma jednak spełnienie kryterium dochodowego.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł. Dla gospodarstw wieloosobowych limit wynosi 2454,52 zł na osobę. Jeżeli dochód będzie wyższy, zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”, a wartość świadczenia zostanie odpowiednio pomniejszona.

Bon ciepłowniczy. Ile można dostać?

Wysokość świadczenia zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Gospodarstwa domowe mogą otrzymać trzy różne kwoty wsparcia.

Bon w wysokości 1000 zł przysługuje wtedy, gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł do 200 zł za gigadżul. Przy cenie przekraczającej 200 zł, ale nie wyższej niż 230 zł za gigadżul, świadczenie wyniesie 2000 zł. Najwyższa kwota, czyli 3500 zł, będzie dostępna dla gospodarstw, gdzie cena ciepła netto przekracza 230 zł za gigadżul.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania. Można zrobić to osobiście w urzędzie gminy, za pośrednictwem operatora pocztowego, przez stronę gov.pl, platformę ePUAP lub aplikację mObywatel.

Do dokumentów trzeba dołączyć zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, zarządcę wspólnoty lub inny podmiot odpowiedzialny za dostawy ciepła. Dokument musi potwierdzać korzystanie z ciepła systemowego oraz wskazywać wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Zaświadczenie powinno zostać wydane w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia takiego wniosku.

Jeden bon na jedno gospodarstwo

Ministerstwo Energii przypomina, że na jeden adres i jedno gospodarstwo domowe może zostać przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli kilka osób z tego samego gospodarstwa złoży wniosek, świadczenie otrzyma osoba, która zrobiła to jako pierwsza.

Bon ciepłowniczy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku, a zainteresowani mają dwa miesiące na złożenie wymaganych dokumentów.

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