Kierowcy dostaną po kieszeni – zmiana stawki z 500 zł na 2500 zł!

W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku policja przeprowadziła ponad siedem milionów kontroli trzeźwości. Zatrzymano blisko 25 tysięcy kierowców pod działaniem alkoholu, w tym 11,8 tysiąca w stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila. W całym 2025 roku policja ujawniła ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących – o 3 tys. więcej niż w 2024 roku.

Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem narkotyków w ostatnich latach wzrosła skokowo o blisko 90 proc. – do ponad 5 tys. osób, ale oficjalne statystyki to jedynie wierzchołek góry lodowej. Rutynowe kontrole drogowe znacznie rzadziej obejmują testy ślinowe na obecność narkotyków niż tradycyjne badanie alkomatem.

Wyrwa w domowym budżecie kierowców. Wzrost kosztów organizacji szkoleń

Najwyższy czas na konsekwencje – Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowy taryfikator za przymusowe szkolenia (kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani). Będzie o wiele drożej! Nowa cena za udział w tym programie wzrośnie do 2500 zł.

Urzędnicy kierowali się jedną przesłanką: koniecznością wywołania dotkliwej straty w budżecie domowym karanego kierowcy. W przyszłości ma go to skutecznie zniechęcić do ponownego popełnienia tego samego czynu. Wyższe opłaty mają również pokryć realne koszty organizacji przymusowych szkoleń.

Zmiana merytoryki szkoleń – mają przerazić właścicieli aut

Będzie także zmiana merytoryczna. Do programu dopisano nowe bloki tematyczne – chodzi o wiedzę z zakresu medycyny i wpływu substancji toksycznych na ludzki organizm. Uczestnicy będą musieli zapoznać się z informacjami o długofalowych konsekwencjach zdrowotnych nadużywania substancji odurzających.

Wśród nowych tematów pojawią się zagadnienia dotyczące rozwoju ciężkich chorób sercowo-naczyniowych, oraz ryzyka powstawania złośliwych nowotworów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od momentu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli na dniach.

Kursy reedukacyjne dla kierowców funkcjonują w Polsce od 19 stycznia 2013 roku. Do czasu zmiany zajęcia jeszcze trwają łącznie 16 godzin i są najczęściej realizowane w ciągu 2 dni po 8 godzin wykładów. Szkolenie należy ukończyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Grupy liczą do 15 kursantów. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu. Nie ma egzaminu.

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