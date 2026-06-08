Nowa obowiązkowa opłata dla milionów Polaków. Zapłacą nawet bez telewizora

Koniec abonamentu RTV jest coraz bliżej. Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2027 roku ma zostać wprowadzona nowa opłata audiowizualna, która zastąpi obecny system finansowania mediów publicznych.

Zmiana oznacza odejście od obowiązku rejestrowania odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz kontroli prowadzonych przez Pocztę Polską. Nowe rozwiązanie ma opierać się na zupełnie innych zasadach poboru należności.

Opłata audiowizualna pobierana automatycznie

Obecnie abonament RTV należy opłacać za samo posiadanie odbiornika. Miesięczna stawka wynosi 9,5 zł za radio oraz 30,5 zł za telewizor lub telewizor z radiem. Opłata jest jedna, niezależnie od liczby urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym.

Według planowanych zmian nowa opłata audiowizualna miałaby wynosić około 8–9 zł miesięcznie. Należność byłaby pobierana automatycznie przez Urząd Skarbowy podczas rozliczania podatku dochodowego.

Opłata audiowizualna niezależna od posiadanego sprzętu

W nowym systemie nie będzie miało znaczenia, czy podatnik posiada telewizor, radio lub inne urządzenie umożliwiające odbiór sygnału. Opłata ma być przypisana bezpośrednio do podatnika.

Zapowiadane rozwiązanie zakłada również coroczną waloryzację nowej daniny. Jednocześnie zniknąć mają obowiązki związane z rejestracją odbiorników oraz kontrole prowadzone w domach.

Kto dziś nie płaci abonamentu RTV?

Za kontrolę opłacania abonamentu RTV odpowiada obecnie Poczta Polska. Upoważnieni pracownicy sprawdzają liczbę odbiorników, ich rejestrację oraz możliwość odbioru sygnału. W przypadku braku wymaganych opłat mogą zostać nałożone kary.

Z obowiązku opłacania abonamentu zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat, weterani będący inwalidami wojennymi, osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej oraz osoby po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać ze zwolnienia, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w urzędzie pocztowym oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, od 2027 roku obecny system abonamentu RTV przejdzie do historii.

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