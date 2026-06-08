Gotówka od rodziców może oznaczać podatek. Fiskus wydał ważną interpretację

Darowizna od rodziców kojarzy się ze zwolnieniem z podatku, jednak najnowsza interpretacja indywidualna pokazuje, że nie zawsze tak jest. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że sposób przekazania pieniędzy ma kluczowe znaczenie dla możliwości skorzystania z preferencji podatkowej.

Sprawa dotyczyła podatnika, który otrzymał od ojca środki pieniężne w gotówce. Pieniądze zostały następnie wpłacone przez obdarowanego na jego własny rachunek bankowy. W ocenie fiskusa taki sposób działania nie spełnia warunków wymaganych do zwolnienia z podatku od darowizn.

Darowizna od rodziców pod lupą fiskusa

Wniosek o interpretację trafił do Krajowej Informacji Skarbowej w lipcu 2025 roku. Podatnik wyjaśnił, że jego ojciec posiadał oszczędności w euro, które przewalutował na złote. Następnie przekazał pieniądze synowi w gotówce. Obdarowany wpłacił środki na własne konto i planował zgłosić darowiznę na formularzu SD-Z2 w ustawowym terminie sześciu miesięcy.

Zdaniem podatnika taka forma udokumentowania była wystarczająca. Argumentował, że można jednoznacznie ustalić źródło pochodzenia pieniędzy oraz fakt ich nieodpłatnego przekazania.

Darowizna od rodziców a zwolnienie z podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił jednak tego stanowiska. Organ uznał, że wpłata gotówki przez obdarowanego na własne konto nie jest dowodem przekazania środków wymaganym przez ustawę o podatku od spadków i darowizn.

W interpretacji wskazano, że warunek zwolnienia zostaje spełniony wyłącznie wtedy, gdy środki są przekazane przez darczyńcę bezpośrednio na rachunek obdarowanego albo za pomocą przekazu pocztowego. Każda inna forma dokumentowania otrzymania pieniędzy nie daje prawa do preferencji podatkowej.

Fiskus wskazuje na znaczenie formy przekazania pieniędzy

Skarbówka podkreśliła, że przepisy mają umożliwić jednoznaczne powiązanie transferu środków z konkretnym darczyńcą. Dowodem ma być przelew wykonany przez osobę przekazującą darowiznę lub przekaz pocztowy.

Oznacza to, że nawet jeśli pieniądze faktycznie pochodzą od rodzica, a obdarowany terminowo zgłosi darowiznę, brak odpowiedniej formy przekazania środków może pozbawić go zwolnienia podatkowego.

Co oznacza interpretacja dla podatników?

W praktyce osoby otrzymujące większe kwoty od najbliższej rodziny powinny zadbać o prawidłowe udokumentowanie całej operacji. Fiskus jasno wskazał, że przekazanie pieniędzy „do ręki”, a następnie ich wpłata na konto przez obdarowanego, nie spełnia wymogów ustawowych.

Interpretacja pokazuje, że przy rodzinnych darowiznach znaczenie ma nie tylko zgłoszenie ich do urzędu skarbowego, ale również sposób przekazania pieniędzy. W przeciwnym razie podatnik może utracić prawo do zwolnienia i zostać zobowiązany do zapłaty podatku.

Czytaj też:

Droga przez mękę. Jak skutecznie anulować abonament RTV?Czytaj też:

Nowa obowiązkowa opłata dla milionów Polaków. Zapłacą nawet bez telewizora