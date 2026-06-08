Mieli dostać nawet 8 tys. zł za długoletnie małżeństwo. Zapadła ostateczna decyzja

Prace nad pomysłem wprowadzenia nowego świadczenia dla małżeństw z bardzo długim stażem dobiegły końca. Senacka Komisja Petycji zdecydowała o niekontynuowaniu procedowania petycji, która zakładała wypłatę jednorazowych świadczeń dla par pozostających w związku małżeńskim przez co najmniej 50 lat. Głównym argumentem przeciwko realizacji projektu okazały się wysokie koszty dla budżetu państwa.

500 plus dla małżeństw. O co chodziło?

Propozycja, określana potocznie jako „500 plus dla małżeństw”, została zgłoszona do Senatu w formie petycji. Zakładała przyznawanie jednorazowych świadczeń pieniężnych parom obchodzącym kolejne jubileusze małżeńskie.

Według przedstawionych założeń małżonkowie z 50-letnim stażem mieliby otrzymać 5000 zł. Następnie kwota rosłaby o 500 zł co pięć lat wspólnego pożycia. Oznaczałoby to wypłaty sięgające nawet 8000 zł dla osób pozostających w związku małżeńskim przez 80 lat. Świadczenie miałoby być finansowane z budżetu państwa i przyznawane na wniosek zainteresowanych.

Miliardowe koszty przesądziły o losie projektu

Komisja Petycji analizowała różne warianty realizacji pomysłu. Senatorowie otrzymali oceny skutków regulacji przygotowane przez Biuro Legislacyjne Senatu. Z przedstawionych wyliczeń wynikało, że koszty programu mogłyby sięgać od kilku do nawet ponad dziewięciu miliardów złotych w perspektywie dziesięciu lat.

Podczas prac rozważano również ograniczenie świadczenia do jednorazowej wypłaty 5000 zł dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Mimo prób zmniejszenia kosztów część senatorów wskazywała, że sytuacja finansów publicznych nie pozwala obecnie na tworzenie kolejnego programu świadczeń.

Komisja zakończyła prace nad petycją

Podczas posiedzenia 14 października 2025 roku większość członków Komisji Petycji opowiedziała się za zakończeniem prac nad projektem. W uzasadnieniu podkreślano m.in. wysoki deficyt budżetowy, konieczność finansowania innych programów społecznych oraz trudną sytuację gospodarczą.

Choć część senatorów argumentowała, że długoletnie małżeństwa zasługują na dodatkowe wsparcie i symboliczne uhonorowanie, ostatecznie nie udało się uzyskać większości dla dalszego procedowania projektu.

Co oznacza decyzja dla seniorów?

Obecnie nie istnieją żadne przepisy pozwalające na ubieganie się o świadczenie określane jako „500 plus dla małżeństw”. Nie można składać wniosków ani oczekiwać wypłat z tego tytułu.

Parom z co najmniej 50-letnim stażem nadal przysługuje natomiast możliwość otrzymania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W niektórych samorządach funkcjonują także lokalne formy wyróżnienia lub wsparcia dla jubilatów. Sam projekt dodatkowego świadczenia pozostaje na razie niezrealizowaną propozycją, choć podczas prac komisji pojawiały się głosy, że temat może wrócić w przyszłości.

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