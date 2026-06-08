Rachunki za prąd mogą nagle wzrosnąć. Wszystko przez jedną formalność

Przedsiębiorcy, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnych cen energii elektrycznej, muszą pamiętać o ważnym obowiązku. Niedopełnienie formalności do końca czerwca może skutkować utratą prawa do preferencyjnych stawek oraz koniecznością dopłaty za zużytą energię.

Po wybuchu wojny w Ukrainie i ograniczeniu dostaw surowców z Rosji wprowadzono mechanizmy chroniące odbiorców przed gwałtownym wzrostem cen energii. W 2022 roku maksymalna cena energii wynosiła 693 zł za megawatogodzinę. Dla gospodarstw domowych w 2024 roku stawka została obniżona do 500 zł za megawatogodzinę.

Ceny prądu dla przedsiębiorców a nowe obowiązki

Spadające hurtowe ceny energii otworzyły drogę do zmian taryf. Według zapowiedzi resortu klimatu, po wygaśnięciu obecnie obowiązującej ceny maksymalnej odbiorcy indywidualni mogą liczyć na niższe stawki od października 2025 roku. Nowe taryfy mają być niższe od obecnej średniej ceny wynoszącej 622,8 zł za megawatogodzinę.

Szczególne obowiązki dotyczą jednak mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z maksymalnej ceny energii na poziomie 693 zł za megawatogodzinę, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie swojemu sprzedawcy energii. Termin upływa 30 czerwca 2025 roku.

Jak złożyć wymagany formularz?

Obowiązek wynika z faktu, że maksymalna cena energii została uznana za pomoc de minimis, czyli formę wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorcom przez państwo. Właściciele firm muszą więc potwierdzić korzystanie z tej pomocy w odpowiedniej deklaracji.

Dokument można przekazać na kilka sposobów. Przedsiębiorcy mają możliwość przesłania formularza elektronicznie, wysłania go pocztą lub osobistego złożenia w punkcie obsługi klienta swojego sprzedawcy energii.

Co grozi za brak oświadczenia?

Niedopełnienie formalności w wyznaczonym terminie może mieć poważne konsekwencje finansowe. Przedsiębiorca automatycznie straci prawo do preferencyjnych stawek energii. W takiej sytuacji sprzedawca energii dokona korekty rozliczeń za drugą połowę 2024 roku.

Oznacza to, że zamiast ceny maksymalnej firma zostanie rozliczona według cen wynikających z zawartej umowy. Dodatkowo mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za opóźnienie. Dlatego przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych cen energii powinni pamiętać o złożeniu wymaganych dokumentów jeszcze przed upływem terminu.

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