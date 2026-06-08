Ta opcja oszczędzania traci popularność. Najnowsze dane nie pozostawiają wątpliwości

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 5,4 mld zł. To kolejny spadek w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że w kwietniu odnotowano 5,6 mld zł, wobec 7,3 mld zł w marcu.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za maj wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0826) – 180 mln zł,

1-roczne (ROR0527) – 2 243 mln zł,

2-letnie (DOR0528) – 330 mln zł,

3-letnie (TOS0529) – 867 mln zł,

4-letnie (COI0530) – 967 mln zł,

10-letnie (EDO0536) – 689 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0532) – 33 mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0538) – 91 mln zł.

W maju – podobnie jak miesiąc wcześniej – najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (42 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2 243 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 4-letnie – COI (18 proc.) ze sprzedażą na poziomie 967 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 3-letnie – TOS (16 proc.), a także 10-letnie – EDO (13 proc.), 2-letnie – DOR (6 proc.), oraz 3-miesięczne – OTS (3 proc).

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w maju 123 mln zł, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej (w marcu było to 178 mln zł). Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

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