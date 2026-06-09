Wakacje z basenem za 179 zł? Polacy ruszyli do Lidla

Wakacje pod gruszą? Jeśli tak, to tylko z basenem, który można kupić już za niecałe 200 złotych. Od 8 do 13 czerwca w sklepach sieci Lidl trwa nowa akcja promocyjna skierowana do osób, które chcą przygotować swój ogród lub działkę na prawdziwie letni sezon i poczuć wodę pod stopami.

Wśród produktów znalazły się m.in. baseny ogrodowe marki Crivit, ale oferta jest znacznie szersza – obejmuje także sprzęt rekreacyjny na wodę.

Baseny z Lidla – dwa modele w promocji

W promocyjnej sprzedaży pojawiły się dwa główne modele basenów, różniące się wielkością, konstrukcją i wyposażeniem:

basen stelażowy 228 × 159 × 42 cm – pojemność ok. 1287 l, stalowa rama, 3-warstwowe PVC, szybki montaż, zestaw łatek i osłony na nóżki,

basen okrągły o średnicy 300 cm – pojemność 3618 l, w zestawie pompa z wkładem filtrującym oraz zestaw naprawczy.

Tańsza propozycja kosztuje 179 zł i objęta jest obniżką o 50 zł względem ceny regularnej. Większy model to wydatek 199 zł – w tym przypadku promocja sięga 100 zł.

W obu przypadkach producent stawia na szybki montaż oraz odporność materiałów. Baseny wykonano z trzywarstwowego PVC, które ma zwiększać trwałość i odporność na uszkodzenia. W zestawach znajdują się także elementy ułatwiające użytkowanie, takie jak łatki naprawcze czy przyłącza do węża ogrodowego.

„Stabilny i trwały dzięki wysokiej jakości stalowej ramie i wzmocnionym bocznym ściankom” – zapewnia sieć w opisie pierwszego z basenów.

Pontony, kajaki i sprzęt na wodę

Promocja Lidla nie kończy się na basenach. W ofercie znalazły się także dmuchane pontony i kajaki, które mogą być alternatywą dla osób planujących aktywny wypoczynek nad wodą.

Najważniejsze propozycje to:

ponton BESTWAY Kondor Elite (2-osobowy) – 99 zł, 3 komory powietrzne, certyfikat GS (TÜV Rheinland), udźwig do 120 kg

kajak dmuchany CRIVIT (2-osobowy) – 279 zł, system 5 komór powietrznych, aluminiowe wiosła, torba transportowa na kółkach

Sprzęt wyposażono w dodatkowe udogodnienia, takie jak wzmocnione siedzenia, zawory bezpieczeństwa czy elementy poprawiające stabilność podczas pływania.

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Letni asortyment tylko w detalu

Letnia oferta obejmuje również akcesoria wypoczynkowe: hamaki wodne, dmuchane sofy, fotele plażowe oraz namioty przeciwsłoneczne. W sprzedaży są także ręczniki plażowe i stroje kąpielowe. Produkty dostępne są zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

„Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych” – zaznacza sieć.

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