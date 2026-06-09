Tyle wypłaci ZUS po 40 latach pracy. Seniorzy mogą się zdziwić

Osiągnięcie 60. roku życia i przepracowanie 40 lat to dla wielu osób moment, w którym zaczynają poważnie myśleć o zakończeniu aktywności zawodowej. Wysokość przyszłego świadczenia nie zależy jednak wyłącznie od długości stażu pracy. Nowe tablice dalszego trwania życia obowiązujące w 2026 roku pokazują, że osoby z takim samym stażem mogą otrzymywać zupełnie różne emerytury.

Polski system emerytalny opiera się na osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego oraz odpowiednim stażu ubezpieczeniowym. W przypadku kobiet wiek emerytalny wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Aby otrzymać takie świadczenie, kobieta musi wykazać co najmniej 20 lat stażu, a mężczyzna 25 lat. Osoba z 40-letnim stażem znacząco przekracza wymagane minimum.

Emerytura po 40 latach pracy zależy od kapitału

Choć długość kariery zawodowej ma znaczenie, rzeczywista wysokość świadczenia wyliczana jest na podstawie zgromadzonego kapitału emerytalnego oraz średniego dalszego trwania życia. Zgodnie z tablicami GUS obowiązującymi od 1 kwietnia 2026 roku, dla osoby mającej 60 lat wskaźnik dalszego trwania życia wynosi 268,9 miesiąca.

Na kapitał emerytalny składają się zwaloryzowane składki zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, zwaloryzowany kapitał początkowy za okres zatrudnienia przed 1999 rokiem oraz środki zgromadzone na subkoncie, jeśli ubezpieczony je posiada.

Emerytura po 40 latach pracy a waloryzacja w 2026 roku

Na wysokość świadczeń wpływ mają również procesy waloryzacyjne. Od 1 marca 2026 roku emerytury i renty zostały podniesione o 5,3 proc. Była to odpowiedź na inflację oraz realny wzrost wynagrodzeń w poprzednim roku.

Znaczenie ma również waloryzacja składek zgromadzonych na kontach emerytalnych. W 2026 roku prognozowano jej poziom na około 9,2 proc. Oznacza to, że osoby planujące przejście na emeryturę w czerwcu lub lipcu mogą uzyskać wyższą podstawę do wyliczenia świadczenia niż osoby składające wniosek w miesiącach wiosennych.

Ile może wynieść świadczenie?

Ostateczna kwota emerytury zależy przede wszystkim od wysokości zarobków osiąganych przez cały okres aktywności zawodowej. Osoba, która przez 40 lat otrzymywała wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, może liczyć na świadczenie w granicach od 2050 do 2200 zł brutto.

Z kolei przy stabilnych zarobkach odpowiadających średniemu wynagrodzeniu zgromadzony kapitał pozwala obecnie na uzyskanie emerytury wynoszącej od 6900 do 7200 zł brutto.

Choć 40-letni staż pracy zapewnia prawo do świadczenia wyższego od emerytury minimalnej, decydujące znaczenie dla jego wysokości ma poziom wynagrodzeń osiąganych podczas całej kariery zawodowej.

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