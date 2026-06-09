Możesz zostać bez prawa do leczenia na NFZ. Te zasady dotyczą milionów osób

ie każdy pacjent może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli ubezpieczenie zdrowotne wygasło lub dana osoba nie została do niego zgłoszona, koszty leczenia mogą zostać przeniesione na pacjenta.

Weryfikację uprawnień umożliwia system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Jak podaje pacjent.gov.pl, system korzysta z danych przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i na bieżąco aktualizuje informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Prawo do leczenia na NFZ można łatwo sprawdzić

Aby potwierdzić uprawnienia do świadczeń finansowanych przez NFZ, podczas rejestracji należy podać numer PESEL oraz okazać dokument tożsamości. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia, między innymi pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci, renciści czy osoby bezrobotne.

Prawo do świadczeń mogą posiadać również członkowie rodzin osób ubezpieczonych, pod warunkiem że zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Co istotne, w określonych przypadkach możliwe jest dokonanie zgłoszenia z datą wsteczną.

Prawo do leczenia na NFZ wygasa po 30 dniach

Zasadą jest, że możliwość korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych ustaje po 30 dniach od zakończenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to między innymi osób, które zakończyły zatrudnienie, zawiesiły lub zakończyły działalność gospodarczą albo przebywają na urlopie bezpłatnym.

Przepisy przewidują jednak wyjątki. Osoby, które ukończyły szkołę ponadpodstawową lub zostały skreślone z listy uczniów, zachowują prawo do świadczeń przez sześć miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy.

Wyjątki od ogólnych zasad

Absolwenci szkół wyższych, a także osoby skreślone z listy studentów lub doktorantów, mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych jeszcze przez cztery miesiące od zakończenia nauki lub utraty statusu studenta.

Dłuższy okres ochronny przewidziano również dla osób, którym zawieszono prawo do renty socjalnej w przypadkach określonych w ustawie o rencie socjalnej. W takich sytuacjach prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne może objąć nim także członków swojej rodziny. Do ubezpieczenia można zgłosić dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki oraz inne dzieci objęte opieką lub pieczą zastępczą.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęci również małżonkowie oraz rodzice i dziadkowie pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Dzięki temu mogą oni korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.