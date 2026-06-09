Koniec swobodnych wypłat gotówki? Nowe limity już obowiązują

Coraz więcej państw wprowadza ograniczenia dotyczące obrotu gotówką. Część zmian obowiązuje już dziś, a kolejne mają wejść w życie w najbliższych latach. Nowe regulacje obejmują zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, a ich celem jest między innymi przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu oraz ograniczanie szarej strefy.

W Polsce ograniczenia związane z gotówką dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. Obecnie transakcje przekraczające 15 tys. zł muszą być realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit odnosi się do całej wartości transakcji, niezależnie od liczby płatności wykonanych w jej ramach.

Wypłata gotówki z bankomatu pod coraz większą kontrolą

Choć osoby fizyczne nie są obecnie objęte ogólnym limitem płatności gotówkowych, w praktyce spotykają się z różnymi ograniczeniami. Przykładem są wysokokwotowe przelewy związane z zakupem nieruchomości. W takich sytuacjach bank może wymagać osobistej wizyty w oddziale w celu zwiększenia limitu przelewu.

Dodatkowo transakcje przekraczające równowartość 15 tys. euro są automatycznie rejestrowane przez banki i przekazywane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ma to służyć monitorowaniu przepływów finansowych oraz przeciwdziałaniu nielegalnym działaniom.

Wypłata gotówki z bankomatu i nowe zasady w Europie

W niektórych krajach ograniczenia są jeszcze bardziej rygorystyczne. W Hiszpanii wypłata gotówki przekraczająca 3000 euro wymaga wcześniejszego zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. W przypadku bardzo wysokich kwot procedura musi zostać przeprowadzona z wyprzedzeniem.

Jednocześnie Unia Europejska przygotowuje kolejne zmiany. Od 2027 roku państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia limitów w obrocie gotówkowym. Maksymalny pułap ma wynosić 10 tys. euro, choć poszczególne kraje będą mogły ustalać niższe limity.

Nowe ograniczenia dla użytkowników BLIKA

Zmiany odczuli już użytkownicy wypłat gotówki przy pomocy kodu BLIK. Od 19 lutego w urządzeniach należących do sieci Euronet obowiązuje limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty realizowanej tą metodą.

Spółka tłumaczy decyzję kosztami obsługi takich operacji. Jednocześnie podkreślono, że ograniczenie dotyczy wyłącznie urządzeń Euronetu. Użytkownicy BLIKA nadal mogą korzystać z ponad 13 tys. bankomatów w całym kraju, w tym z urządzeń należących do największych banków, gdzie obowiązują standardowe limity transakcyjne.

Gotówka wciąż dzieli Europę

W wielu państwach obowiązują odmienne zasady dotyczące płatności gotówkowych. Niektóre kraje stosują bardzo niskie limity, podczas gdy inne pozostawiają większą swobodę w korzystaniu z gotówki.

Jednocześnie część państw otwarcie sprzeciwia się ograniczaniu obrotu gotówkowego. Zwolennicy utrzymania obecnych zasad podnoszą argumenty związane z ochroną wolności obywatelskich, prywatności oraz dostępem do własnych środków finansowych. Z kolei zwolennicy dalszych ograniczeń wskazują na możliwość skuteczniejszej walki z szarą strefą oraz zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

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