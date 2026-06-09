Ranking lokat na trzy miesiące. „Szósteczka” wciąż do wzięcia

Serwis Bankier.pl przedstawił czerwcowy ranking lokat bankowych na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na trzy miesiące. 6 proc. wciąż do wzięcia

Liderem zestawienia pozostaje Lokata dla Ciebie dla nowych klientów proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Stawka ponownie jak przed miesiącem wynosi 6 proc. w skali roku (jeszcze w kwietniu było to 5,50 proc.). Oferta ta – jak wskazuje zresztą nazwa – przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Limit wpłat na ten depozyt to 100 000 zł. Środki przechowywane w Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Bez zmian również na drugim miejscu rankingu. Jego wiceliderem nadal jest Nest Lokata Witaj od Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,25 proc. rocznie. Propozycja skierowana jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Mimo obniżki oprocentowania trzecie miejsce zachował NOWYdepozyt 3M Gwarantowany od Banku Nowego. Jeszcze w maju oferowana na tej lokacie stawka wynosiła 4,90 proc, obecnie jest to 4,60 proc. w skali roku. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – trzeba być nowym klientem i założyć rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Warto podkreślić, że w najnowszym zestawieniu zabrakło majowego współlidera (wraz z lokatą Raiffeisen Digital Banku), czyli Lokaty Powitalnej proponowanej przez Credit Agricole. Lokata ta zmieniła okres zapadalności z trzech miesięcy na miesiąc. W opublikowanym przed tygodniem rankingu lokat bankowych na miesiąc znalazła się na drugiej pozycji.

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