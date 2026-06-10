Kawa znika z półek w Biedronce. Drugie opakowanie za ułamek ceny

Miłośnicy kawy mają powód, by zajrzeć do Biedronki. W sklepach sieci trwa promocja, w ramach której można kupić kawę znacznie taniej niż zwykle. Największą uwagę przyciąga oferta na kawy rozpuszczalne, gdzie drugie opakowanie objęto rabatem sięgającym aż 80 proc.

Nawet 80 proc. rabatu na drugą kawę

Najmocniejsza promocja dotyczy wybranych kaw rozpuszczalnych Nescafé. Klienci, którzy kupią co najmniej dwa produkty i zeskanują kartę lub aplikację Moja Biedronka, otrzymają 80 proc. zniżki na tańsze opakowanie.

Oferta obejmuje różne warianty kaw rozpuszczalnych oraz produkty typu 3w1. Produkty można dowolnie mieszać, a rabat naliczany jest automatycznie przy kasie.

Warto pamiętać o limitach: maksymalnie sześć sztuk dziennie na jedno konto i do trzech produktów z naliczonym rabatem.

Jacobs i MK Cafe również w promocji

Na przecenę mogą liczyć także osoby wybierające kawy Jacobs. W tym przypadku drugi, tańszy produkt można kupić 60 proc. taniej. Oferta obejmuje wszystkie kawy tej marki, a produkty można dowolnie łączyć.

Biedronka przygotowała również krótką promocję na kawę mieloną MK Cafe Premium 500 g. Tylko 10 czerwca przy zakupie dwóch opakowań cena każdego wyniesie 26,99 zł zamiast 43,99 zł. Limit dzienny ustalono na cztery sztuki i w tym przypadku również promocja jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Kawa ziarnista 25 proc. taniej

W gazetce znalazły się również promocje dla osób preferujących świeżo mielone ziarna. Kawa ziarnista Cafe d'Or Oro 1 kg została przeceniona z 79,99 zł do 59,99 zł. Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a limit wynosi cztery opakowania na jedno konto dziennie.

Przeceniono także inne produkty kawowe, w tym wybrane kawy rozpuszczalne Cafe d'Or oraz Inkę. W części przypadków warunkiem uzyskania niższej ceny jest zakup dwóch opakowań.

Rabaty na kapsułki i ekspres

Promocje nie kończą się na tradycyjnej kawie. Biedronka przygotowała również ofertę dla użytkowników systemu kapsułkowego Delta. Przy zakupie siedmiu opakowań trzy najtańsze klienci otrzymają gratis.

W sprzedaży promocyjnej znalazł się także ekspres do kawy Delta. Po aktywacji oferty w programie lojalnościowym urządzenie można kupić 75 proc. taniej. W tym przypadku obowiązuje limit dwóch sztuk na jedno konto dziennie.

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Do kiedy potrwa promocja?

Osoby planujące uzupełnić zapasy kawy powinny jednak się pospieszyć. Większość promocji obowiązuje do 13 czerwca, a część ofert może zakończyć się wcześniej, jeśli produkty wyprzedadzą się przed końcem akcji. Zatem: kierunek Biedronka, tam musi być jakaś kawa.

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