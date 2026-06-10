Nawet 12,9 tys. zł miesięcznie. Wielkie podwyżki już od lipca

Już od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia otrzymają wyższe wynagrodzenia. Podwyżki obejmą dziesięć grup zawodowych, a ich wysokość zostanie wyliczona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 rok, które wyniosło 8903,56 zł. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do corocznej waloryzacji płac w sektorze medycznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia są ustalane jako iloczyn współczynnika pracy przypisanego do danej grupy zawodowej oraz przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Tegoroczna waloryzacja zostanie przeprowadzona na dotychczasowych zasadach i zacznie obowiązywać od początku lipca.

Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. Najwięcej zyskają lekarze

Najwyższe minimalne wynagrodzenie będzie przysługiwać lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację. W ich przypadku pensja wzrośnie do 12 910,16 zł, co oznacza podwyżkę o 1046,67 zł.

Znaczące wzrosty obejmą również farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów klinicznych oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł magistra i specjalizację. Minimalne wynagrodzenie dla tej grupy wyniesie 11 485,59 zł, czyli o 931,17 zł więcej niż dotychczas.

Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia obejmą 10 grup zawodowych

Wyższe stawki otrzymają także lekarze bez specjalizacji, których minimalna pensja wzrośnie do 10 595,24 zł. Z kolei lekarze stażyści będą mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 8458,38 zł.

Podwyżki obejmą również pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, techników elektroradiologii, opiekunów medycznych oraz innych pracowników medycznych. W zależności od grupy zawodowej wzrost wynagrodzenia wyniesie od kilkuset do ponad tysiąca złotych miesięcznie.

Spór o waloryzację wynagrodzeń

W ostatnich miesiącach pojawiła się propozycja zmiany zasad waloryzacji. Ministerstwo Zdrowia rozważało przesunięcie podwyżek z lipca 2026 roku na styczeń 2027 roku oraz powiązanie wzrostu płac z dynamiką wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Pomysł spotkał się jednak z krytyką środowisk medycznych. Przedstawiciele zawodów ochrony zdrowia podkreślali, że oczekują systemowych rozwiązań, a nie ograniczania kosztów poprzez zmiany w zasadach wynagradzania. Pojawiły się również zapowiedzi protestów w przypadku wprowadzenia proponowanych zmian.

Podwyżki od 1 lipca pozostają bez zmian

Ostatecznie zdecydowano, że tegoroczna waloryzacja zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującą ustawą. Oznacza to, że wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia wzrosną od 1 lipca 2026 roku na dotychczasowych zasadach.

Jak wynika z ustaleń przedstawionych podczas prac Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, rząd wycofał się z pomysłu przesunięcia terminu waloryzacji. W efekcie płace w ochronie zdrowia wzrosną o 8,82 proc., a setki tysięcy pracowników otrzymają wyższe wynagrodzenia już w najbliższych tygodniach.

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