Letnie zniżki z Kartą Dużej Rodziny. Co tanieje w oczach?

To jeden z tych rządowych programów, który pozostaje jednym z filarów wsparcia dla polskich rodzin. Karta Dużej Rodziny (KDR) oferuje benefity wykraczające poza zniżki i ulgi – także latem.

Przysługuje tylko tym rodzinom, które wychowują lub w przeszłości wychowywały łącznie przynajmniej trójkę dzieci, bez względu na ich aktualny wiek, dlatego zgodnie z prawem przysługuje też emerytom. KRD ma to do siebie, że prawo do karty jest dożywotnie dla rodziców.

Paszport i pociągi niemal za bezcen. Wakacyjne benefity z KDR

Ulga rodzinna 30 proc. przysługuje każdemu członkowi rodziny posiadającemu KDR, pod warunkiem, że podróżuje pociągiem w co najmniej dwie osoby. Zniżka obowiązuje na przejazdy jednorazowe we wszystkich kategoriach pociągów: TLK, IC, EIC, EIP. Dodatkowo łączy się z ulgami ustawowymi dla uczniów i studentów.

Rodzice i małżonkowie rodziców z rodzin wielodzietnych korzystają z dodatkowej ulgi 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne, nawet jeśli podróżują samodzielnie. Wielu przewoźników regionalnych również honoruje KDR – w zależności od ustaleń danego województwa i oferty, zniżki na bilety jednorazowe zazwyczaj wynoszą około 37 proc.

Dla osób, które planują dalsze wyjazdy, ważna jest zniżka na opłaty paszportowe. KDR uprawnia do 50 proc. ulgi dla rodziców, w tym dla macochy i ojczyma oraz daje aż 75 proc. ulgi przy opłacie paszportowej dla dzieci. Wystarczy okazać kartę w aplikacji, aby w urzędzie zapłacić mniej za dokumenty.

Tanie tankowanie latem. Tanie zwiedzanie

Wielodzietne rodziny, które wolą na wakacje wyjechać autem, mają na stacjach paliw do wykorzystania zniżki, które doliczają się do programów lojalnościowych. Orlen, Shell, Circle K honorują KDR codziennie i pozwalają doliczać także zniżki z programów lojalnościowych. Podobnie postępują sklepy i hipermarkety – Lidl, Carrefour, Auchan. Dodatkowo zniżki często łączą się z promocjami w aplikacjach, co warto na bieżąco sprawdzać.

Karta Dużej Rodziny daje też darmowy wstęp do wszystkich 23 parków narodowych w Polsce. W muzeach i teatrach bilety są za symboliczną złotówkę lub z rabatem 50 proc., o ile jest to placówka państwowa. Na wyciągnięcie ręki są również uczestniczące w programie kina, filharmonie i galerie sztuki.

Dodatkowe bonusy na gorszy czas w życiu

W 2026 roku rodzice z Kartą Dużej Rodziny mają łatwiej przy utracie pracy. Mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu Pracy przez 365 dni, a nie standardowo 180 dni.

Dodatkowo KDR upoważnia do skorzystania z priorytet w szkoleniach. Bon szkoleniowy i doradztwo zawodowe są dzięki karcie dostępne „od ręki”, po to, żeby jak najbardziej ułatwić powrót rodzica na rynek pracy.

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