Firmy szukają takich specjalistów na potęgę. Pensje sięgają nawet 50 tys. zł

Wynagrodzenia w branży prawniczej utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, choć pracodawcy ostrożniej podchodzą do podwyżek. Mimo to najbardziej doświadczeni specjaliści oraz kadra kierownicza nadal mogą liczyć na bardzo wysokie zarobki. Szczególnie atrakcyjne wynagrodzenia oferowane są osobom zajmującym się compliance oraz specjalistom ds. prawnych.

Prognozy wskazują również, że w najbliższych miesiącach liczba ofert pracy w sektorze prawnym będzie rosła. Wpływ na to mają m.in. zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy oraz zatrudniania cudzoziemców. Coraz większe znaczenie mają także kompetencje związane z ESG, sztuczną inteligencją oraz cyberbezpieczeństwem.

Zarobki prawników rosną wraz z doświadczeniem

Jak wynika z raportu Manpower, początkujący specjaliści ds. prawnych mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 tys. do 10 tys. zł brutto miesięcznie. Średnia dla tego stanowiska wynosi około 8,5 tys. zł.

W przypadku specjalistów ds. prawnych wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 11 tys. do 18 tys. zł brutto, a starsi specjaliści mogą otrzymywać od 15 tys. do nawet 25 tys. zł brutto miesięcznie. Średnie wynagrodzenie na tym poziomie sięga około 20 tys. zł.

Zarobki prawników. Najwyższe stawki dla kadry kierowniczej

Jeszcze wyższe wynagrodzenia osiąga kadra zarządzająca. Legal Manager może liczyć na pensję od 18 tys. do 35 tys. zł brutto miesięcznie. Podobne widełki obowiązują na stanowisku Legal Counsel.

Najwyższe wynagrodzenia oferowane są dyrektorom działów prawnych. Osoby pełniące funkcję Legal Director lub Head of Legal zarabiają od 30 tys. do 50 tys. zł brutto miesięcznie, a średnia dla tego stanowiska wynosi około 35 tys. zł.

Rynek pracy szuka nowych kompetencji

Autorzy raportu podkreślają, że współczesny rynek oczekuje od prawników nie tylko znajomości przepisów. Coraz większą wartość mają kompetencje technologiczne oraz umiejętność wspierania rozwoju biznesu.

Firmy poszukują specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę prawniczą z rozumieniem procesów zachodzących w organizacji. Zdaniem autorów raportu szczególnie cenieni są eksperci potrafiący wykorzystywać kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami oraz odpowiadać na wyzwania związane z cyfryzacją.

Pracodawcy ostrożnie podchodzą do podwyżek

Mimo dobrych perspektyw dla branży, większość firm zachowuje ostrożność w kwestii wzrostu wynagrodzeń. Wpływ na takie podejście mają m.in. nadchodzące zmiany związane z jawnością wynagrodzeń.

Wyjątek stanowią stanowiska wymagające bardzo wyspecjalizowanych kompetencji. W ich przypadku pracodawcy są bardziej skłonni do negocjacji płacowych, ponieważ znalezienie odpowiednich kandydatów pozostaje dużym wyzwaniem. Warto również pamiętać, że w branży prawniczej część wynagrodzeń dotyczy współpracy w formule B2B, gdzie prezentowane stawki odnoszą się do kwot netto powiększonych o VAT, a nie do klasycznego wynagrodzenia brutto.

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