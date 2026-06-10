Nowe „600 plus na wodę”. Wystarczy jeden wniosek, by obniżyć rachunki

Właściciele domów jednorodzinnych już wkrótce będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na budowę przydomowych instalacji do gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Program „Mikroretencja”, finansowany ze środków europejskich i realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma pomóc zwiększyć retencję wody oraz ograniczyć skutki suszy i podtopień. Jednocześnie może przynieść wymierne oszczędności w domowych budżetach.

Zgodnie z założeniami programu mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie na zakup, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji służących zbieraniu, magazynowaniu, retencjonowaniu i wykorzystywaniu wód opadowych lub roztopowych.

Dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę. Kto może skorzystać?

O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne. Program obejmuje nieruchomości położone na terenie całej Polski.

Dofinansowanie będzie dostępne za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po zakończeniu naboru dla funduszy regionalnych mają one ogłosić własne konkursy dla mieszkańców. Ma to nastąpić jeszcze w drugim kwartale 2026 roku, czyli do końca czerwca.

Nawet 8 tys. zł wsparcia dla gospodarstwa domowego

Program przewiduje pokrycie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie 8 tys. zł dla jednego gospodarstwa domowego. Dotacja może objąć również przedsięwzięcia już zakończone, jeśli koszty zostały poniesione od 1 lipca 2024 roku.

Nie będzie natomiast możliwości uzyskania wsparcia na przedsięwzięcia, które były już finansowane ze środków wojewódzkich lub narodowego funduszu ochrony środowiska, w tym z programu „Moja Woda”. Łączny budżet programu wynosi 173 mln zł.

Dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę może obniżyć rachunki

Według przedstawionych wyliczeń wykorzystanie przydomowego zbiornika na deszczówkę może pozwolić zaoszczędzić około 665 zł rocznie na rachunkach za wodę. Założono przy tym odzysk około 35 m³ wody opadowej w ciągu roku przy średniej cenie wody i ścieków wynoszącej 19 zł za metr sześcienny.

Deszczówka może być wykorzystywana między innymi do podlewania ogrodów, mycia sprzętu ogrodniczego, czyszczenia tarasów i podjazdów, a także do spłukiwania toalet. Woda opadowa może również znaleźć zastosowanie w pracach porządkowych wokół domu.

Zbiornik na deszczówkę a formalności budowlane

Zakres wymaganych formalności zależy od pojemności zbiornika. Instalacje o pojemności do 5 m³ nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W przypadku zbiorników większych niż 5 m³, ale nieprzekraczających 15 m³, konieczne będzie zgłoszenie inwestycji. Natomiast budowa zbiornika o pojemności przekraczającej 15 m³ wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Przed rozpoczęciem inwestycji warto sprawdzić obowiązujące przepisy, ponieważ wykonanie zbiornika bez wymaganych formalności może zostać uznane za samowolę budowlaną.

Czytaj też:

Działkowcy niepotrzebnie panikują? Kiedy zbiornik na deszczówkę można postawić bez formalnościCzytaj też:

Nawet 8000 zł dla właścicieli domów. Program rusza już latem