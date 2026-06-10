Skarbówka może zainteresować się twoim kontem. Ten limit ma kluczowe znaczenie

Wokół wpłat na konto bankowe narosło wiele mitów. Część osób jest przekonana, że istnieje kwota, poniżej której fiskus nie interesuje się przepływem pieniędzy. Przepisy nie przewidują jednak limitu gwarantującego całkowity brak zainteresowania ze strony instytucji finansowych czy organów państwowych.

Obowiązuje natomiast próg, po którego przekroczeniu bank ma obowiązek przekazać informacje o transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wynika to z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Limit wpłat na konto bankowe wynosi 15 tys. euro

Aktualnie granica raportowania została ustalona na poziomie 15 tys. euro. Przy obecnych kursach oznacza to kwotę około 65–70 tys. zł. Dotyczy to między innymi wpłat gotówkowych, wypłat oraz transferów środków pieniężnych.

Próg ten nie został zmieniony i nadal obowiązuje w czerwcu 2026 roku. Co ważne, obejmuje nie tylko pojedyncze operacje, ale również kilka powiązanych transakcji, które łącznie przekraczają wskazaną wartość.

Limit wpłat na konto bankowe nie daje pełnej ochrony

Przekroczenie progu nie oznacza automatycznej kontroli podatkowej. Bank realizuje transakcję, ale przekazuje informację do rejestru GIIF. Dopiero analiza może wykazać, czy istnieją podstawy do dalszego zainteresowania sprawą.

Jednocześnie instytucje finansowe monitorują także operacje o niższej wartości. Wątpliwości mogą wzbudzić częste wpłaty gotówki, wpływy od wielu osób, brak uzasadnienia przelewów czy rozbijanie większych sum na mniejsze kwoty.

Darowizny i pożyczki wymagają odpowiednich dokumentów

Szczególną uwagę należy zwrócić na pieniądze otrzymywane od innych osób. Darowizny podlegają przepisom dotyczącym podatku od spadków i darowizn, a przekroczenie określonych limitów może oznaczać konieczność zgłoszenia sprawy do urzędu skarbowego.

Podobnie wygląda sytuacja z pożyczkami prywatnymi. Dla bezpieczeństwa powinny być odpowiednio udokumentowane, a źródło środków możliwe do wykazania. Brak dokumentacji może prowadzić do dodatkowych pytań ze strony organów skarbowych.

Fiskus może zapytać o źródło pieniędzy

Wpłata własnych oszczędności na konto nie powinna stanowić problemu, jeśli właściciel środków jest w stanie udokumentować ich pochodzenie. Pomocne mogą być umowy sprzedaży, wyciągi bankowe, rozliczenia podatkowe czy inne dokumenty potwierdzające legalne źródło pieniędzy.

Eksperci zwracają uwagę, że obecnie analizowany jest nie tylko pojedynczy przelew, ale także całokształt sytuacji finansowej podatnika. Kluczowe znaczenie ma zgodność wpływów na konto z deklarowanymi dochodami oraz możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających pochodzenie środków.

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