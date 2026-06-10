Klienci nie mogą korzystać z BLIKA. Bank wydał pilny komunikat

Klienci Banku Pekao korzystający z urządzeń z systemem Android mogą napotkać problemy podczas korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay. Bank poinformował o występujących utrudnieniach, które wpływają na wybrane usługi dostępne w aplikacji.

Z opublikowanego komunikatu wynika, że część użytkowników ma trudności z korzystaniem z BLIKA oraz z realizacją płatności internetowych wymagających autoryzacji za pośrednictwem aplikacji. Jednocześnie bank podkreśla, że płatności wykonywane kartami działają bez zakłóceń.

Awaria aplikacji Banku Pekao. Problemy dotyczą Androida

Utrudnienia dotyczą użytkowników aplikacji PeoPay korzystających ze smartfonów z systemem Android. Właśnie na tych urządzeniach pojawiają się problemy związane z wybranymi funkcjami aplikacji.

Bank nie poinformował, ilu klientów zostało dotkniętych awarią, jednak potwierdził występowanie problemów i opublikował wskazówki, które mogą pomóc w korzystaniu z bankowości elektronicznej.

Awaria aplikacji Banku Pekao utrudnia logowanie

Problemy dotyczą również części klientów logujących się do serwisu Pekao24 przy wykorzystaniu dwuskładnikowego uwierzytelniania w aplikacji PeoPay. Według banku w niektórych przypadkach nie wyświetla się opcja potwierdzenia logowania za pomocą kodu SMS.

W związku z tym Pekao zaleca skorzystanie z innej przeglądarki internetowej, w której nie zapisano danych logowania. Alternatywnie użytkownicy mogą otworzyć stronę w trybie incognito lub wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Bank wskazał rozwiązanie problemu

Jak informuje bank, po wykonaniu jednej z rekomendowanych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić. Dzięki temu użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do swojego konta w serwisie Pekao24.

Bank zwrócił również uwagę, że po pobraniu kodu SMS może pojawić się propozycja dodania przeglądarki do zaufanych. W obecnej sytuacji zalecane jest pominięcie tego kroku poprzez wybranie przycisku „Później”.

BLIK i płatności online z utrudnieniami

Największe niedogodności dotyczą obecnie korzystania z BLIKA oraz płatności internetowych wymagających autoryzacji w aplikacji mobilnej. Klienci, którzy chcą dokonywać płatności bezgotówkowych, mogą jednak nadal korzystać z kart płatniczych, które działają prawidłowo.

Bank Pekao nie podał na razie terminu całkowitego usunięcia problemów. Klienci są na bieżąco informowani o sytuacji za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji banku.

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