Wielu właścicieli domów popełnia ten błąd. Mogą słono za to zapłacić

Wielu właścicieli nieruchomości zakłada, że pas zieleni znajdujący się tuż przy ogrodzeniu automatycznie należy do ich posesji. W praktyce nie zawsze jest to prawdą. O tym, gdzie kończy się własność prywatna, a zaczyna teren publiczny, decydują granice działek, których nie można określić wyłącznie na podstawie przebiegu płotu czy wyglądu terenu.

Aby ustalić rzeczywisty przebieg granic, należy sięgnąć do dokumentacji geodezyjnej. Pomocne mogą być mapa ewidencyjna lub wyrys z rejestru gruntów. Informacje dotyczące nieruchomości można znaleźć także w serwisach rządowych, jednak dla celów prawnych kluczowe znaczenie mają oficjalne dokumenty geodezyjne oraz ustalenia właściwych organów.

Pas zieleni przy posesji często należy do pasa drogowego

W przypadku nieruchomości położonych przy drogach publicznych granica działki bardzo często pokrywa się z początkiem pasa drogowego. Zgodnie z przepisami jest to wydzielony grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, przeznaczony pod drogę oraz związane z nią urządzenia.

Do pasa drogowego zaliczają się nie tylko jezdnie, chodniki czy ścieżki rowerowe, ale również pobocza, rowy odwadniające oraz pasy zieleni izolacyjnej. Teren ten stanowi mienie publiczne i znajduje się pod zarządem odpowiednich instytucji, zależnie od kategorii drogi.

Pas zieleni przy posesji nie daje pełnej swobody działania

Jeżeli teren przed ogrodzeniem należy do pasa drogowego, właściciel nieruchomości nie może traktować go jak własnej działki. Przepisy zabraniają wykonywania działań, które mogłyby wpływać na stan drogi, jej urządzeń lub bezpieczeństwo ruchu.

W praktyce oznacza to, że sadzenie drzew i krzewów, ustawianie donic, elementów dekoracyjnych czy przekształcanie terenu w dodatkowe miejsce parkingowe może wymagać zgody zarządcy drogi. Bez odpowiednich zezwoleń nie wolno również grodzić takiego obszaru ani wykorzystywać go do innych prywatnych celów.

Za zajęcie pasa drogowego grożą kary

Jednym z najczęstszych błędów jest samodzielne zagospodarowywanie przestrzeni znajdującej się przed posesją. Wielu właścicieli uważa ją za część własnej nieruchomości, mimo że formalnie należy ona do pasa drogowego.

Każde zajęcie takiego terenu powinno zostać wcześniej uzgodnione z zarządcą drogi. Przepisy przewidują, że za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia może zostać nałożona kara pieniężna wynosząca dziesięciokrotność standardowej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Kto odpowiada za utrzymanie pasa zieleni przy posesji?

Zasady utrzymania porządku określają przepisy dotyczące czystości i porządku w gminach. Co do zasady właściciel odpowiada za własną nieruchomość, a w określonych przypadkach również za przylegający chodnik.

Jeżeli jednak pas zieleni stanowi część pasa drogowego lub innego terenu publicznego, obowiązek jego utrzymania spoczywa na właściwym podmiocie publicznym. Najczęściej będzie to gmina albo zarządca drogi. Mieszkańcy mogą natomiast zgłaszać lokalnym władzom przypadki zaniedbań związanych z utrzymaniem zieleni lub porządku na takich terenach.

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