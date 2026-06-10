O tej rencie nie wszyscy wiedzą. ZUS wydał ważny komunikat

Renta wypadkowa to świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla osób, które całkowicie lub częściowo straciły zdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Coraz mniej rent wypadkowych

ZUS podaje, że w ostatnich latach liczba osób pobierających renty wypadkowe systematycznie maleje. – W 2025 roku liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 123,3 tys. Jeszcze w 2016 roku było ich 180,5 tys. To oznacza spadek o 57,2 tys. osób, czyli o niemal jedną trzecią w ciągu dekady – informuje ZUS w komunikacie.

Największą grupę, niemal na równi, stanowią osoby pobierające renty w związku z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Ich liczba zmniejszyła się odpowiednio z 78,4 tys. do 57,2 tys. oraz z 90,3 tys. do 58,7 tys. W tym samym czasie spadła również liczba rent związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy – z 11,8 tys. do 7,5 tys.

ZUS wskazuje, że podobny kierunek zmian widać w przypadku rent rodzinnych wypadkowych. W 2016 roku pobierało je przeciętnie 24,3 tys. osób, podczas gdy w roku ubiegłym już tylko 16,5 tys. Najliczniejszą grupę nadal stanowią osoby pobierające renty rodzinne przyznane po bliskich, którzy ulegli wypadkowi przy pracy.

Wśród osób pobierających renty wypadkowe dominują osoby starsze. Ponad dwie trzecie z nich ma co najmniej 70 lat. Średni wiek świadczeniobiorcy wynosi obecnie 73,9 roku.

Dlaczego ubywa świadczeniobiorców?

ZUS podkreśla, że na zmniejszającą się liczbę rencistów wypadkowych wpływa prawdopodobnie kilka czynników jednocześnie. W ostatnich latach spada liczba wypadków przy pracy, rośnie kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a pracodawcy coraz częściej wdrażają rozwiązania ograniczające ryzyko zawodowe. W efekcie mniej osób doświadcza trwałych skutków zdrowotnych, które prowadzą do przyznania renty wypadkowej.

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