Masz ten dokument? Możesz dostać wysokie odszkodowanie z ZUS

Od 1 kwietnia 2026 roku obowiązują wyższe stawki jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą otrzymać świadczenie obliczane według nowych zasad.

Aktualnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł. Oznacza to wzrost o 145 zł w porównaniu z poprzednią stawką obowiązującą od kwietnia 2025 roku, która wynosiła 1636 zł.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy. Ile można dostać?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu ustalonego przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską. Ocena przeprowadzana jest po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

Przy uszczerbku wynoszącym 5 proc. odszkodowanie wyniesie obecnie 8905 zł. Z kolei osoba, u której stwierdzono 10-procentowy uszczerbek na zdrowiu, może otrzymać 17 810 zł.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o świadczenie, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania, protokół powypadkowy oraz druk OL-9 wystawiony przez zakład pracy i uzupełniony przez lekarza, potwierdzający zakończenie leczenia lub rehabilitacji.

Po złożeniu kompletu dokumentów ZUS podejmuje decyzję w ciągu 14 dni. Po wydaniu pozytywnego rozstrzygnięcia wypłata świadczenia powinna nastąpić w terminie do 30 dni.

Nowe stawki obowiązujące do 2027 roku

Zaktualizowane kwoty jednorazowych odszkodowań obowiązują od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Oprócz świadczenia wynoszącego 1781 zł za każdy procent uszczerbku przewidziano także inne kwoty dla osób uprawnionych.

31 162 zł przysługuje w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Taka sama kwota należy się również w razie pogorszenia stanu zdrowia rencisty.

Wysokie świadczenia dla rodzin zmarłych ubezpieczonych

Przepisy przewidują także jednorazowe odszkodowania dla członków rodzin zmarłych ubezpieczonych lub rencistów. Małżonek albo dziecko mogą otrzymać 60 264 zł, natomiast inni członkowie rodziny 80 132 zł.

W określonych sytuacjach, gdy do świadczenia uprawnionych jest jednocześnie kilka osób, kwoty odszkodowań są odpowiednio wyższe. Najwyższe świadczenia przewidziane w obowiązujących przepisach sięgają 160 264 zł wraz z dodatkowymi kwotami zwiększającymi odszkodowanie dla kolejnych uprawnionych członków rodziny.

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