Właściciele domów powinni uważać. Za takie konstrukcje grożą surowe kary

Zadaszenie tarasu to popularne rozwiązanie, które pozwala korzystać z przydomowej przestrzeni niezależnie od pogody. W wielu przypadkach inwestorzy zakładają jednak, że wykonanie takiej konstrukcji nie wymaga żadnych formalności. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego pokazują, że nie zawsze jest to prawda.

To, czy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia, zależy przede wszystkim od powierzchni tarasu oraz wielkości planowanego zadaszenia. Niedopełnienie obowiązków może skutkować uznaniem inwestycji za samowolę budowlaną, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Zadaszenie tarasu a pozwolenie na budowę

Przepisy przewidują sytuacje, w których wykonanie zadaszenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy to między innymi określonych wiat, ganków, oranżerii oraz przydomowych tarasów naziemnych spełniających wskazane w ustawie warunki.

Jeżeli zadaszenie ma powierzchnię do 35 mkw. lub jest wykonywane nad tarasem przekraczającym 35 mkw., ale powierzchnia dachu nie jest większa niż 50 mkw., inwestor może skorzystać z uproszczonych procedur przewidzianych przez prawo budowlane.

Kiedy wymagane jest zgłoszenie?

W części przypadków pozwolenie na budowę nie jest konieczne, ale inwestor musi dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Organ ma następnie 21 dni na wniesienie sprzeciwu.

Przepisy przewidują jednak również wyjątki. Jeżeli określone warunki dotyczące powierzchni tarasu i zadaszenia są spełnione, wykonanie inwestycji może odbyć się bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Jakie zasady obowiązują od 2026 roku?

Od 7 stycznia 2026 roku przepisy wprost rozróżniają tarasy zadaszone i niezadaszone. W uproszczeniu oznacza to, że zadaszenie o powierzchni dachu nieprzekraczającej 35 mkw. wykonane nad tarasem o powierzchni do 35 mkw. nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Jeżeli natomiast taras ma powierzchnię większą niż 35 mkw., a dach nie przekracza 50 mkw., konieczne jest zgłoszenie. Gdy powierzchnia dachu przekracza 50 mkw., wymagane staje się uzyskanie pozwolenia na budowę.

Samowola budowlana może słono kosztować

Przed rozpoczęciem inwestycji należy również sprawdzić, czy nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku może być konieczne wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Właściciele nieruchomości powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ wykonanie zadaszenia bez wymaganych formalności może zostać uznane za samowolę budowlaną. Legalizacja takiej inwestycji wiąże się z dodatkowymi kosztami, a przepisy przewidują również możliwość nałożenia grzywny. Dlatego przed rozpoczęciem prac warto dokładnie przeanalizować obowiązujące regulacje i ustalić, jakie obowiązki wynikają z prawa budowlanego.

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