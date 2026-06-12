Zwolnili ją trzy miesiące przed emeryturą. Po 20 latach pracy dostała list polecony

59-letnia Elizabeth Brayette, która od około 20 lat pracowała jako listonoszka w Bordeaux, straciła pracę zaledwie trzy miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Informację o rozwiązaniu umowy otrzymała listem poleconym. Pracodawca uzasadnił decyzję istnieniem „rzeczywistej i poważnej przyczyny”.

Kobieta nie kryje rozgoryczenia. Jak podkreśla, po dwóch dekadach pracy została potraktowana bez uznania dla swojego zaangażowania. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji i wywołała dyskusję na temat zwolnień pracowników znajdujących się tuż przed emeryturą.

Zwolnienie przed emeryturą po sporze o paczkę

Źródłem problemów okazało się zdarzenie z 13 grudnia 2025 roku podczas doręczania przesyłki w Bordeaux. Według relacji Elizabeth klientka chciała otworzyć paczkę jeszcze przed podpisaniem odbioru. Listonoszka odmówiła, tłumacząc, że obowiązujące procedury nie pozwalają na takie działanie.

Po skardze złożonej przez klientkę sprawa trafiła do przełożonych. Kobieta została wysłuchana przez kierownictwo, a następnie zajęła się nią komisja dyscyplinarna. Ostatecznie zapadła decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę.

Zwolnienie przed emeryturą po 20 latach pracy

Elizabeth Brayette podkreśla, że przez całą swoją karierę zawodową nie miała problemów z klientami. Zwraca również uwagę na inny aspekt sprawy. Po złamaniu kostki mogła dostarczać jedynie około 50 paczek dziennie, co – jej zdaniem – przełożyło się na ocenę jej efektywności.

Kobieta uważa, że mniejsza wydajność mogła mieć wpływ na decyzję pracodawcy. Jak twierdzi, nie była już postrzegana jako wystarczająco rentowny pracownik.

Pracodawca wskazuje na naruszenie zasad

La Poste utrzymuje, że powodem zwolnienia były zachowania niezgodne z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami. Przedstawiciele firmy podkreślają, że naruszenie procedur może prowadzić do konsekwencji dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem umowy.

Mimo kontrowersji Elizabeth nie zamierza kierować sprawy do sądu pracy. Wsparcie okazali jej natomiast mieszkańcy okolicy, którzy przygotowali petycję podkreślającą jej wieloletnie zaangażowanie, życzliwość oraz dobre relacje z lokalną społecznością.

Sprawa zwróciła uwagę również na zasady dotyczące wypowiadania umów o pracę. W przypadku wielu zwolnień pracodawcy muszą wskazać konkretną przyczynę oraz przestrzegać obowiązujących terminów. Szczególnie rygorystyczne wymogi dotyczą natomiast rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, które jest stosowane wyłącznie w najpoważniejszych przypadkach naruszenia obowiązków pracowniczych.

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