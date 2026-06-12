Odbierasz telefon i zapada cisza? Eksperci ostrzegają przed oszustwem

Coraz więcej osób odbiera połączenie telefoniczne, po czym po drugiej stronie słyszy jedynie ciszę. Choć wielu uznaje takie sytuacje za pomyłkę lub problem techniczny, eksperci ostrzegają, że może to być element zorganizowanego działania przestępców.

Tak zwane ciche połączenia telefoniczne, określane również jako „Silent Calls”, pojawiają się zarówno na telefonach komórkowych, jak i stacjonarnych. W ostatnich miesiącach liczba zgłoszeń dotyczących tego zjawiska wyraźnie wzrosła.

Ciche połączenia telefoniczne. Jak działa ten mechanizm?

Za tego typu połączeniami zwykle nie stoi człowiek, lecz specjalne oprogramowanie nazywane autodialerem. System automatycznie wybiera tysiące numerów telefonów, próbując ustalić, które z nich są aktywne i faktycznie używane.

Mechanizm jest prosty. Jeśli abonent odbierze połączenie, system oznacza numer jako aktywny. Jeśli telefon nie zostanie odebrany lub numer okaże się nieaktywny, zostaje usunięty z bazy. Nawet krótkie odebranie połączenia wystarcza do potwierdzenia, że numer jest używany.

Dlaczego aktywne numery są tak cenne?

Zweryfikowane numery telefonów stanowią wartościowy towar dla cyberprzestępców. Mogą być wykorzystywane podczas prób wyłudzenia danych lub pieniędzy. Wśród zagrożeń wymieniane są między innymi fałszywe rozmowy telefoniczne prowadzone przez osoby podszywające się pod pracowników banków, policjantów czy przedstawicieli urzędów.

Potwierdzone numery mogą być również wykorzystywane do wysyłania oszukańczych wiadomości SMS zawierających fałszywe linki. Przestępcy używają ich także podczas prób wyłudzeń opartych na silnych emocjach, których celem jest skłonienie ofiary do szybkiego przekazania pieniędzy lub danych.

Jak reagować na podejrzane połączenia?

Eksperci zalecają, aby w miarę możliwości nie odbierać połączeń z nieznanych numerów. Jeśli po odebraniu telefonu po drugiej stronie panuje cisza, najlepiej natychmiast zakończyć rozmowę.

Warto również unikać wypowiadania jakichkolwiek słów. Niektóre systemy mogą rejestrować próbki głosu, które później mogą zostać wykorzystane w kolejnych działaniach oszustów.

Nie należy także oddzwaniać na nieznane numery. W niektórych przypadkach mogą one prowadzić do połączeń o podwyższonych opłatach, generując dodatkowe koszty dla użytkownika.

Ostrożność pozostaje najważniejsza

Specjaliści podkreślają, że ciche połączenia telefoniczne nie są jedynie uciążliwym zjawiskiem. Mogą stanowić pierwszy etap bardziej rozbudowanego schematu oszustwa.

Dlatego warto zachować ostrożność, nie przekazywać przez telefon danych osobowych i informować bliskich o tego typu zagrożeniach. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi osób starszych, które często stają się celem podobnych prób wyłudzeń. Im więcej osób rozpoznaje ten mechanizm, tym trudniej przestępcom osiągnąć zamierzony cel.

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