Przelała pieniądze na wspólne konto. Fiskus wydał jednoznaczną interpretację

Czy przelew środków z osobistego rachunku bankowego na wspólne konto małżonków może zostać uznany za darowiznę? To pytanie od lat budzi wątpliwości wśród podatników. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje jednak jednoznacznie, że w określonych sytuacjach taka operacja pozostaje neutralna podatkowo.

Jak wynika z interpretacji oznaczonej sygnaturą 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD, przelew środków z konta osobistego jednego z małżonków na rachunek wspólny nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe.

Przelew na wspólne konto małżonków bez podatku

Sprawa dotyczyła kobiety pozostającej we wspólności majątkowej małżeńskiej. Posiadała ona zarówno własny rachunek bankowy, jak i konto wspólne z mężem. Zamierzała przelać na wspólny rachunek środki otrzymane po zmarłej matce, aby wraz z mężem sfinansować zakup samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS podkreślił, że podatek od spadków i darowizn jest związany z przysporzeniem majątkowym, czyli wzbogaceniem podatnika. W analizowanej sytuacji nie dochodzi jednak do zwiększenia majątku drugiej osoby, ponieważ środki trafiają do majątku wspólnego małżonków.

Skarbówka odwołuje się do wspólności majątkowej

W interpretacji przywołano przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące wspólność ustawową małżeńską. Fiskus przypomniał, że majątek wspólny obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez jednego lub oboje małżonków.

Zdaniem organu podatkowego środki przekazane na wspólny rachunek nie powodują powstania nowego majątku po stronie współmałżonka. W konsekwencji nie dochodzi do nabycia, które mogłoby zostać objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Przelew na wspólne konto małżonków nie jest darowizną

Dyrektor KIS odniósł się również do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących darowizny. Zwrócił uwagę, że istotą darowizny jest nieodpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz obdarowanego.

W analizowanej sprawie nie występuje ani wzbogacenie drugiej osoby, ani nabycie majątku przez obdarowanego. Pieniądze pozostają bowiem w ramach majątku wspólnego małżonków. Z tego powodu nie można mówić o klasycznej umowie darowizny.

Fiskus nie wymaga zgłoszenia do urzędu

Końcowe stanowisko organu podatkowego nie pozostawia wątpliwości. Przelew środków z rachunku osobistego na wspólne konto małżonków nie powoduje powstania obowiązku podatkowego i nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Interpretacja potwierdza, że przesuwanie pieniędzy w ramach majątku wspólnego pozostaje neutralne podatkowo. Fiskus wskazuje, że obowiązek podatkowy może powstać wyłącznie wtedy, gdy dochodzi do rzeczywistego nabycia majątku przez konkretną osobę. W przypadku wspólnego rachunku małżonków taka sytuacja nie występuje.

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