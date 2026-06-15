Kolektor słoneczny czy jednak fotowoltaika? Dobrze się zastanów
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Kolektor słoneczny czy jednak fotowoltaika? Dobrze się zastanów

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Montaż paneli słonecznych
Montaż paneli słonecznych Źródło: Pexels / Kindel Media
Różnica między tymi dwiema instalacjami OZE jest kluczowa. Przed wyborem trzeba się dobrze zastanowić co właściwie się chce osiągnąć.

Odnawialne źródła energii (OZE) przetwarzają energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów. Tak powstaje prąd.

A co jeżeli to nie wytworzenie prądu jest celem, tylko wytworzenie ciepła?

Co jest lepsze – solary czy fotowoltaika? Zależy do czego

Polacy oswoili się z fotowoltaiką. Panele fotowoltaiczne zbudowane są z krzemu, dzięki któremu zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Tej instalacji nie można jednak mylić z solarami, które spłeniają zupełnie inną rolę – zadaniem kolektorów słonecznych jest przetwarzanie energii słonecznej w cieplną.

Fotowoltaika i kolektory słoneczne (solary) na pierwszy rzut oka są do siebie podobne. Oba rozwiązania wykorzystują energię słoneczną i mogą się nawzajem uzupełniać. Można mieć i jedno, i drugie urządzenie.

Solary można wykorzystać do podgrzania wody czy do wspomagania centralnego ogrzewania. Z kolei fotowoltaika dostarcza prąd, który można spożytkować na bieżąco lub zmagazynować.

W Polsce fotowoltaika wyparła solary – czy słusznie?

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki, na które powoływał się portal Bankier.pl wynika, że w segmencie najmniejszych instalacji OZE w Polsce – o mocy do 50 kW – dominuje fotowoltaika. Panele stanowią aż 99,9 proc. wszystkich tego typu instalacji, a ich liczba w kraju przekracza 1,635 mln.

Zwolennicy kolektorów słoenecznych przekonują, że w odpowiednich warunkach mogą one zamieniać na ciepło od około 80 do nawet 90 proc. docierającej do nich energii słonecznej. Tak wysoki wynik dotyczy jednak sprawności samego kolektora, a nie całego systemu grzewczego w skali roku. Trwałość solarów jest szacowana na 20–25 lat.

Działanie solarów jest jednak działanie jest ograniczone do dni z dodatnią temperaturą. Im wyższa temperatura na zewnątrz, tym lepiej pracują. Z kolei panele fotowoltaiczne działają także zimą, gdyż do pracy wystarczy im światło słoneczne.

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