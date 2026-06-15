Kolektor słoneczny czy jednak fotowoltaika? Dobrze się zastanów

Odnawialne źródła energii (OZE) przetwarzają energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów. Tak powstaje prąd.

A co jeżeli to nie wytworzenie prądu jest celem, tylko wytworzenie ciepła?

Co jest lepsze – solary czy fotowoltaika? Zależy do czego

Polacy oswoili się z fotowoltaiką. Panele fotowoltaiczne zbudowane są z krzemu, dzięki któremu zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Tej instalacji nie można jednak mylić z solarami, które spłeniają zupełnie inną rolę – zadaniem kolektorów słonecznych jest przetwarzanie energii słonecznej w cieplną.

Fotowoltaika i kolektory słoneczne (solary) na pierwszy rzut oka są do siebie podobne. Oba rozwiązania wykorzystują energię słoneczną i mogą się nawzajem uzupełniać. Można mieć i jedno, i drugie urządzenie.

Solary można wykorzystać do podgrzania wody czy do wspomagania centralnego ogrzewania. Z kolei fotowoltaika dostarcza prąd, który można spożytkować na bieżąco lub zmagazynować.

W Polsce fotowoltaika wyparła solary – czy słusznie?

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki, na które powoływał się portal Bankier.pl wynika, że w segmencie najmniejszych instalacji OZE w Polsce – o mocy do 50 kW – dominuje fotowoltaika. Panele stanowią aż 99,9 proc. wszystkich tego typu instalacji, a ich liczba w kraju przekracza 1,635 mln.

Zwolennicy kolektorów słoenecznych przekonują, że w odpowiednich warunkach mogą one zamieniać na ciepło od około 80 do nawet 90 proc. docierającej do nich energii słonecznej. Tak wysoki wynik dotyczy jednak sprawności samego kolektora, a nie całego systemu grzewczego w skali roku. Trwałość solarów jest szacowana na 20–25 lat.

Działanie solarów jest jednak działanie jest ograniczone do dni z dodatnią temperaturą. Im wyższa temperatura na zewnątrz, tym lepiej pracują. Z kolei panele fotowoltaiczne działają także zimą, gdyż do pracy wystarczy im światło słoneczne.

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