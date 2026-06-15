6 dni zmasowanych kontroli. Kierowcy zapłaczą w całej Europie

Mysz się nie prześliźnie – policja rozstawi się wszędzie: od autostrad, przez drogi ekspresowe, aż po zapomniane przez Boga i ludzi drogi gminne i szutrowe. Inicjatorem akcji jest Roadpol, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego, która skupia drogówki z aż 27 państw europejskich, dlatego zasięg akcji jest gigantyczny.

Zmasowana akcja pod wiele wyjaśniającą nazwą „Operation Alcohol&Drugs” zacznie się 15 czerwca i potrwa do 21 czerwca włącznie. Uwaga – policjanci przeprowadzą ogromną liczbę kontroli trzeźwości – w grę wchodzą setki tysięcy zatrzymań do kontroli!

Polska jest drugim krajem w Europie (po Estonii) pod względem częstotliwości przeprowadzania badań trzeźwości. Jest ich nawet kilkanaście milionów rocznie – z jakim efektem?

Polacy jeżdżą po alkoholu i nie przejmują się konsekwencjami – coraz większymi

Między styczniem a kwietniem 2026 roku policjanci już mają na koncie ponad 7 mln kierowców przebadanych alkomatem – to wzrost o ponad 10 proc. Komenda Główna Policja podała, że złapała 11 800 nietrzeźwych kierowców (spadek o 14,6 proc.). W ciągu czterech miesięcy policjanci tymczasowo zajęli 2046 auta. Skierowali do sądu 111 wniosków o przepadek pojazdów, a sądy orzekły przepadek 9 aut na rzecz Policji.

Za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi w Polsce kara do 3 lat pozbawienia wolności, a także wysokie mandaty. Prawo przewiduje konfiskatę pojazdu, a dodatkowo drastycznie (pięciokrotnie) wzrosły opłaty za obowiązkowy kurs reedukacyjny dla kierowców przyłapanych na jeździe pod wpływem alkoholu.

Policja się rozpędza. Kierowcy nie mają co liczyć na spokój

Uwaga – na jednej policyjnej akcji się nie skończy. Do końca 2026 roku Roadpol zaplanował jeszcze sześć podobnych wydarzeń, także na polskich drogach:

6-12 lipca 2026: „Operation Two-Wheelers” – kontrole kierowców motocykli, motorowerów i rowerów oraz stanu technicznego tych pojazdów,

3-9 sierpnia 2026: „Operation Speed” – kontrole prędkości,

16-22 września 2026: „Roadpol Safety Days”, – akacja edukacyjna i prewencyjna - dążenie do zera ofiar śmiertelnych na drogach,

5-11 października 2026: „Operation Focus on the Road” – akcja skierowana przeciwko kierowcom korzystającym w niedozwolony sposób z telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych,

16-22 listopada 2026: „Truck&Bus Operations” – kontrole ciężarówek i autobusów,

14-20 grudnia 2026: „Operation Alcohol&Drugs” – kontrole trzeźwości.

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