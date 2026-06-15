Prezydent zawodzi seniorów. Złote gody bez należnych medali

Prezydent Karol Nawrocki jest w związku małżeńskim z Martą Nawrocką z domu Smoleń zaledwie 16 lat. Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie dokładnie 22 maja 2010 roku, po pięciu latach znajomości. Do złotych godów brakuje im jeszcze 34 lata. Dużo.

Setki tysięcy par małżeńskich w Polsce ma na koncie 50 lat wspólnego pożycia. Z okazji złotych godów należy im się od prezydenta Nawrockiego Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ale prezydent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i wniosków na czas nie podpisuje.

Apele z wielu stron do prezydenta RP. Seniorzy nie doczekają odznaczenia

Europoseł Krzysztof Brejza poinformował w social mediach, że w kolejce po honorowe odznaczenie za długoletnie pożycie czeka już około 160 tys. par! Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej, prezydent Karol Nawrocki do tej pory podpisał zaledwie 1 proc. wniosków.

Zdaniem parlamentarzysty skala zaniedbań kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego jest szokująca. – Od początku kadencji wpłynęło do tej kancelarii blisko 80 tys. wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Reszta nadal zalega na biurkach prezydenckich urzędników – wyjaśnia europoseł Brejza.

„Apeluję do prezydenta, aby po powrocie z wycieczki do USA pochylił się nad zaległymi wnioskami i pozwolił seniorom, wraz z rodzinami, celebrować ich złote gody. Nigdy nie było takiej zwłoki i takiej opieszałości” – z oficjalną prośbą zwróciła się do prezydenta pełnomocniczka rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła – Drewnowicz.

Porażające statystyki. Prezydent opóźnia wnioski z wielu województw

Na blisko 12 600 wniosków z samego tylko województwa mazowieckiego, Karol Nawrocki rozpatrzył zaledwie 452 wnioski. Pozostałe ststystyki są jeszcze gorsze:

Wielkopolskie: 6528 wniosków

Małopolskie: 6290 wniosków

Lubelskie: 5882 wnioski (rozpatrzono 10)

Kujawsko-Pomorskie: 5152 wnioski

Śląskie: 10 566 wniosków (rozpatrzono 64)

Dolnośląskie: 3616 wniosków

Łódzkie: 2792 wnioski

W odpowiedzi na pytania posła Brejzy o przyczyne opóźnienia, Kancelaria Prezydenta poinfomowała, że: „nadawanie odznaczeń jest prerogatywą Prezydenta i nie obowiązują go terminy administracyjne”.

W sprawie interweniował także wojewoda kujawsko-pomorski Michała Sztybla. W piśmie do prezydenta wspomniał o symbolicznej pustce i poczciu zapomnienia, ktore spotyka seniorów. „Niestety, coraz częściej zdarza się, że jubilaci nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu z powodu zbyt długiego procesu procedowania wniosków.(...) Obecny czas oczekiwania na finalizację całej procedury wynosi około 14 miesięcy. Zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie działań zmierzających do usprawnienia procesu przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, tak aby seniorzy mogli otrzymywać to ważne wyróżnienie bez wielomiesięcznego oczekiwania”.

Z okazji 250. rocznicy powstania USA oraz 80. urodzin Donalda Trumpa w Białym Domu zorganizowano galę UFC, na którą został zaproszony prezydent Karol Nawrocki. Kamery uwieczniły moment, w którym prezydent Polski witał się z prezydentem USA. Przywódcy rozmawiali krótko w pobliżu ringu - około minuty.

Lot z Polski do USA na wschodnie wybrzeże trwa około 9,5 godziny.

Czytaj też:

Nie wiadomo ile zarobił – wiadomo ile prezydent Nawrocki już zaoszczędziłCzytaj też:

Eksperci przyjrzeli się marce Nowrocky. Tyle może być warta