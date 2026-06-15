Wojsko wysyła specjalne dokumenty. Wielu nie wie, co oznacza kolor paska

Karty mobilizacyjne trafiają do osób objętych obowiązkiem obrony i mają wskazywać ich przydział na wypadek mobilizacji lub wojny. Dokumenty wysyłane przez wojskowe centra rekrutacji otrzymują nie tylko żołnierze rezerwy, ale również osoby wykonujące zawody istotne dla funkcjonowania państwa.

Karta mobilizacyjna określa miejsce, do którego należy zgłosić się w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wystąpienia zagrożenia wojennego. Właśnie dlatego dokumenty te są rozsyłane już w czasie pokoju, aby osoby objęte obowiązkiem obrony znały swoje zadania i miejsce stawiennictwa.

Karta mobilizacyjna. Co oznaczają kolory pasków?

W zależności od rodzaju przydziału oraz sposobu wezwania stosowane są różne rodzaje kart mobilizacyjnych. O ich przeznaczeniu informuje kolor paska znajdującego się na dokumencie.

Karta z czerwonym paskiem jest przeznaczona dla żołnierza rezerwy, który ma obowiązek stawienia się do czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub podczas wojny.

Karta z zielonym paskiem dotyczy żołnierza rezerwy powoływanego do czynnej służby wojskowej za pomocą karty powołania albo w drodze obwieszczenia.

Natomiast karta z niebieskim paskiem przeznaczona jest dla pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób, które nie są pracownikami tego resortu.

Kto może otrzymać kartę mobilizacyjną?

Karta mobilizacyjna trafia do osób, które w razie mobilizacji lub wojny mogą zostać skierowane do realizacji zadań związanych z obronnością państwa.

W pierwszej kolejności są to osoby należące do rezerwy wojskowej posiadające odpowiednie przeszkolenie i kompetencje wojskowe. Dokument mogą otrzymać również specjaliści wykonujący zawody istotne dla funkcjonowania państwa.

Karta mobilizacyjna nie tylko dla rezerwistów

Do grona osób, które mogą otrzymać kartę mobilizacyjną, zaliczają się także specjaliści związani z ochroną zdrowia, logistyką, informatyką oraz systemami łączności. Dokument może trafić również do przedstawicieli służb mundurowych oraz osób posiadających doświadczenie w instytucjach publicznych.

Przydziały mogą obejmować także wybranych pracowników cywilnych przewidzianych do realizacji zadań wspierających funkcjonowanie państwa, między innymi w administracji, sektorze energetycznym czy transporcie. Otrzymanie karty mobilizacyjnej oznacza, że dana osoba została uwzględniona w systemie przydziałów na wypadek mobilizacji lub wojny.

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