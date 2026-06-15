Nawet 32 dni urlopu? Zapadła ważna decyzja w sprawie zmian dla pracowników

Propozycja zmian dotyczących urlopów wypoczynkowych miała zachęcić młodsze osoby do podejmowania pracy oraz stanowić dodatkową formę gratyfikacji dla zatrudnionych. Projekt uzyskał pozytywną opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu, jednak ostateczna decyzja należała do sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Obecnie każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar zależy od stażu pracy. Osoby ze stażem krótszym niż 10 lat mają prawo do 20 dni urlopu, natomiast po osiągnięciu co najmniej 10-letniego stażu przysługuje 26 dni wolnego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu

Osoba rozpoczynająca pierwszą pracę nabywa prawo do urlopu stopniowo, z każdym przepracowanym miesiącem. Przy ustalaniu stażu uwzględnia się także wcześniejsze okresy zatrudnienia, niezależnie od przerw czy sposobu zakończenia umowy.

Do okresu urlopowego zaliczane są również lata nauki. W zależności od ukończonego etapu edukacji można doliczyć od 3 do 8 lat. Przykładowo ukończenie studiów wyższych pozwala doliczyć 8 lat do stażu urlopowego, co może przyspieszyć uzyskanie prawa do 26 dni urlopu.

Co zakładała propozycja zmian?

Petycja dotyczyła pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Zakładano przyznanie dodatkowych 6 dni urlopu osobom posiadającym obecnie prawo do 20 dni wolnego. Kolejne 3 dni miały przysługiwać po 10 latach pracy, a następne 6 dni po 20 latach zatrudnienia.

W praktyce oznaczałoby to możliwość korzystania z 26 dni urlopu od początku, 29 dni po 10 latach pracy oraz 32 dni po 20 latach. Według autorów propozycji takie rozwiązanie mogłoby zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy oraz rekompensować brak podwyżek wynagrodzeń.

Sejmowa komisja podjęła decyzję

Wnioskodawcy argumentowali, że wielu pracowników wykonuje obowiązki wiążące się z dużą odpowiedzialnością, stresem i ryzykiem wypalenia zawodowego. Zwracano również uwagę, że osoby te nie mają prawa do dodatkowych urlopów zdrowotnych ani innych przywilejów przysługujących inspektorom pracy.

Mimo tych argumentów Komisja do Spraw Petycji zdecydowała, że postulaty zawarte w petycji nie zostaną uwzględnione. W trakcie prac podkreślano, że tego rodzaju zmiany powinny być rozpatrywane w ramach szerszej reformy Państwowej Inspekcji Pracy, a nie w trybie petycji. Ostatecznie komisja zakończyła prace nad projektem, a proponowane zmiany dotyczące dodatkowych dni urlopu nie zostały przyjęte.

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