Emerytura wyższa nawet o 75 proc. niż w ZUS. Ujawniono nowe dane

Emerytura mundurowa pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych świadczeń w polskim systemie emerytalnym. Dane przekazane przez MSWiA pokazują, że przeciętne wypłaty dla byłych funkcjonariuszy są wyraźnie wyższe niż świadczenia otrzymywane przez osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym.

Emerytura mundurowa po kilkunastu latach służby

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które rozpoczęły służbę przed 1 stycznia 2013 r., nabywają prawo do emerytury po 15 latach służby. Świadczenie wynosi w takim przypadku 40 proc. podstawy wymiaru, obejmującej wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami i premiami. Każdy kolejny rok służby zwiększa wysokość emerytury o 2,6 proc.

Inne zasady obowiązują funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę po 31 grudnia 2012 r. W ich przypadku prawo do emerytury przysługuje po 25 latach służby. Świadczenie stanowi wtedy 60 proc. podstawy wymiaru i wzrasta o 3 proc. za każdy kolejny rok służby. Maksymalna wysokość emerytury mundurowej w obu systemach może wynieść 75 proc. podstawy wymiaru.

Funkcjonariusze kończą służbę przed 50. rokiem życia

Dane Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wskazują, że funkcjonariusze przechodzą na emeryturę średnio po 23–24 latach służby. Oznacza to, że wielu z nich kończy aktywność zawodową znacznie wcześniej niż osoby objęte systemem powszechnym.

W 2025 r. przeciętny nowy emeryt mundurowy miał 48 lat. W poprzednich latach zdarzały się również przypadki przechodzenia na świadczenie już w wieku 46–47 lat.

Emerytura mundurowa wyraźnie wyższa od świadczeń z ZUS

Według danych za 2025 r. przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wyniosła 6941 zł brutto miesięcznie. To znacznie więcej niż średnie świadczenie wypłacane przez ZUS, które przekracza 4 tys. zł brutto.

Jak wynika z przytoczonych danych, świadczenia mundurowe są średnio nawet o 75 proc. wyższe od emerytur wypłacanych w powszechnym systemie. Kwoty zbliżone do 7 tys. zł brutto pozostają dla większości emerytów z ZUS poza zasięgiem.

Coraz więcej emerytów mundurowych

Na koniec 2025 r. emerytury mundurowe pobierało 176,9 tys. osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba świadczeniobiorców wzrosła o około 18 proc.

Według przytoczonych danych budżet państwa przeznacza na emerytury mundurowe około 18 mld zł rocznie, uwzględniając także dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura.

Trwają również prace nad zmianami w systemie. Projekt przygotowywany przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada ujednolicenie zasad emerytalnych w różnych formacjach mundurowych oraz wprowadzenie rozwiązań mających zapewnić większą spójność obowiązujących przepisów.

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