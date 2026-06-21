Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 21 czerwca?

Niedziela 21 czerwca dla wielu osób to czas odpoczynku, spotkań rodzinnych, grillowania czy prac w ogrodzie. Warto jednak pamiętać, że tego dnia obowiązują ograniczenia w handlu.

Oznacza to, że większość dużych sklepów oraz galerii handlowych pozostanie zamknięta. Oczywiście zrobienie podstawowych zakupów nie będzie problemem. Ustawa przewiduje szereg wyjątków, dzięki którym można kupić najpotrzebniejsze produkty.

Gdzie zrobimy zakupy 21 czerwca?

W niedzielę niehandlową otwarte mogą być m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

restauracje, bary i kawiarnie,

placówki pocztowe spełniające ustawowe warunki,

niewielkie sklepy, w których za ladą stoi właściciel.

To właśnie w tych miejscach najłatwiej będzie zrobić zakupy lub zaopatrzyć się w niezbędne produkty.

Godziny otwarcia mogą być inne

Choć część placówek działa również w niedziele niehandlowe, warto wcześniej sprawdzić ich godziny otwarcia. Dotyczy to szczególnie osiedlowych sklepów prowadzonych przez właścicieli. Z kolei stacje paliw i wiele aptek funkcjonuje przez całą dobę lub w wydłużonych godzinach.

Przed wyjściem z domu dobrze jest zajrzeć na stronę internetową sklepu lub sprawdzić informacje w aplikacjach mobilnych. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnej wizyty pod zamkniętym lokalem.

Kiedy kolejna niedziela handlowa?

Osoby planujące większe zakupy nie będą musiały długo czekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada 28 czerwca, czyli tuż przed rozpoczęciem wakacji. Będzie to jedyna handlowa niedziela w czerwcu.

W 2026 roku handel bez ograniczeń będzie możliwy jeszcze w następujące niedziele:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Będzie więcej niedziel handlowych?

Od połowy 2024 roku w Sejmie znajduje się projekt przygotowany przez posła Ryszarda Petru, który zakłada przywrócenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Projekt nie wyszedł jednak poza etap prac komisji sejmowych.

W ostatnich dniach polityk został zapytany w Radiu Zet, czy zrezygnował z prób liberalizacji przepisów. Odpowiedział krótko: „Nie, nie odpuściłem, tylko jestem blokowany w komisji”.

Według Petru projekt pozostaje zamrożony i obecnie nie są prowadzone nad nim prace. Oznacza to, że konsumenci i właściciele sklepów nie powinni na razie spodziewać się szybkich zmian w obowiązujących zasadach. Wszystko wskazuje więc na to, że harmonogram niedziel handlowych pozostanie w najbliższym czasie bez zmian.

Coraz mniej chętnych na niedzielne zakupy

Jak do kwestii zakazu handlu w niedzielę podchodzą Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost”. Okazuje się, że 43,9 proc. z nas chce jego zniesienia, aczkolwiek niewiele mniej, bo 41,3 proc. jest przeciwnego zdania, a 14,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wyniki pokazują więc wyraźny podział opinii społecznych, bez jednoznacznej przewagi którejkolwiek ze stron. Spór o niedziele handlowe pozostaje jednym z najbardziej stabilnych tematów w debacie publicznej.

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