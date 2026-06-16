Nie chciał płacić abonamentu RTV. Sąd nie miał wątpliwości

Osoby chcące zrezygnować z opłacania abonamentu RTV otrzymały ważny sygnał ze strony sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że Poczta Polska nie może wymagać zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika wyłącznie za pomocą formularza internetowego lub podczas osobistej wizyty w placówce.

Sprawa dotyczyła obywatela, który poinformował Pocztę Polską o wyrejestrowaniu telewizora w formie pisemnej. Takie zgłoszenie nie zostało jednak uznane, ponieważ nie zostało dokonane za pośrednictwem internetowego formularza ani osobiście. W konsekwencji mężczyzna został obciążony obowiązkiem zapłaty ponad 2 tys. zł.

Wyrejestrowanie odbiornika RTV przedmiotem sporu

Abonament RTV jest obowiązkową opłatą dla posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Możliwość rezygnacji z opłat pojawia się jedynie w określonych sytuacjach, gdy dana osoba przestaje korzystać z urządzenia. Przykładem może być sprzedaż mieszkania, w którym odbiornik był zarejestrowany, lub wyprowadzka za granicę.

Warunkiem zaprzestania opłacania abonamentu jest wcześniejsze wyrejestrowanie odbiornika. Właśnie sposób dokonania tej czynności stał się przedmiotem sporu, który trafił do sądu administracyjnego.

Obywatel nie zgodził się z decyzją i złożył skargę. Argumentował, że ograniczenie możliwości zgłoszenia wyrejestrowania wyłącznie do formularza internetowego lub osobistej wizyty narusza prawa osób niemobilnych oraz tych, które nie mają dostępu do internetu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skarżącego

Do sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazał, że ustawodawca powinien zapewnić obywatelom różne sposoby zgłaszania wyrejestrowania odbiorników. Podkreślono, że nie każdy może osobiście udać się do placówki operatora, a część osób nie korzysta z internetu lub nie ma do niego dostępu.

RPO zwrócił także uwagę na niejednoznaczność przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. Zdaniem rzecznika regulacje powinny być interpretowane z poszanowaniem praw obywateli i bez nadmiernego formalizmu.

Sąd: liczy się oświadczenie, a nie forma

W wyroku z 25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżone postanowienie. Sąd uznał, że samo niewypełnienie formularza nie oznacza automatycznie braku skutecznego zgłoszenia.

W ocenie składu orzekającego każde zgłoszenie, niezależnie od jego formy, stanowi oświadczenie osoby uprawnionej. Jeżeli operator otrzyma takie oświadczenie, powinien poinformować zainteresowanego o jego przyjęciu i dokonać wyrejestrowania albo przesłać odpowiedni formularz do uzupełnienia i odesłania.

Sąd podkreślił również, że organ powinien umożliwiać obywatelom, zwłaszcza osobom starszym, realizację formalnych obowiązków związanych z wyrejestrowaniem odbiornika. Wyrok może mieć znaczenie dla osób, które chcą zakończyć obowiązek opłacania abonamentu RTV, ale nie korzystają z internetu lub mają trudności z osobistym stawiennictwem w placówce.

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