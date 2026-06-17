Dostała sześć świadczeń w trzy miesiące. Spór o kolejne pieniądze trafił do sądu

Pomoc społeczna może obejmować kilka różnych świadczeń przyznawanych tej samej osobie. Potwierdza to sprawa opisana w wyroku sądowym, dotycząca bezrobotnej kobiety prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, która w ciągu kilku miesięcy otrzymała szereg form wsparcia finansowego.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że beneficjentka świadczeń korzystała z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Nie miała prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a jej stan zdrowia uniemożliwiał podjęcie zatrudnienia. Ośrodek pomocy społecznej, opierając się na dokumentacji medycznej oraz wywiadzie środowiskowym, przyznał jej kilka świadczeń przeznaczonych na różne potrzeby życiowe.

Zasiłek celowy MOPS na różne potrzeby

W okresie trzech miesięcy kobieta otrzymała sześć świadczeń. Pomoc obejmowała zakup żywności lub posiłków, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, wsparcie związane z zadłużeniem czynszowym, a także dofinansowanie zakupu odzieży i obuwia.

Sprawa pokazuje, że wsparcie z pomocy społecznej może dotyczyć wielu różnych obszarów życia. W przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu możliwe jest przyznawanie pomocy na więcej niż jeden cel, o ile pozwalają na to dostępne środki.

Sąd ponownie oceni wysokość świadczenia

Mimo otrzymywanego wsparcia kobieta zdecydowała się skierować sprawę do sądu. Powodem nie był brak pomocy, lecz wysokość jednego z przyznanych świadczeń. Chodziło o zasiłek na zakup posiłku lub żywności przyznany w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

Przyznana kwota wyniosła 200 zł, podczas gdy wnioskodawczyni domagała się 1000 zł. W odwołaniu wskazywała na swoją sytuację zdrowotną i finansową. Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy, dlatego kwestia ewentualnego przyznania wyższej kwoty pozostaje otwarta.

Na jakie wydatki można otrzymać pomoc?

Podstawą wypłaty takich świadczeń są przepisy ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nimi zasiłek może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Dotyczy to między innymi żywności, leków, leczenia, odzieży, opału czy niezbędnych przedmiotów codziennego użytku.

Przepisy wskazują jednocześnie, że katalog możliwych wydatków nie jest zamknięty. Oznacza to, że pomoc może zostać przeznaczona także na inne potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Ograniczeniem pozostają możliwości finansowe ośrodków

Sądy przypominają jednak, że przyznawanie świadczeń zależy również od środków pozostających w dyspozycji ośrodków pomocy społecznej. Budżety przeznaczone na wsparcie nie są nieograniczone, dlatego liczba i wysokość przyznawanych świadczeń muszą uwzględniać potrzeby wszystkich osób korzystających z pomocy.

W jednym z przywołanych orzeczeń wskazano, że przy ocenie wniosków należy brać pod uwagę nie tylko sytuację konkretnej osoby, ale także możliwości finansowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wsparcia. Dzięki temu pomoc może trafiać do większej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

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