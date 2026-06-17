Dziś mogą pojawić się utrudnienia. ZUS wydał pilny komunikat do klientów

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinni przygotować się na możliwe utrudnienia w obsłudze. W środę rano rozpoczęła się akcja protestacyjna związków zawodowych działających w ZUS, która jest kolejnym etapem trwającego sporu zbiorowego dotyczącego warunków pracy i wynagrodzeń.

Zakład poinformował, że protest odbywa się 17 czerwca w godzinach od 8:00 do 10:00. W tym czasie w części placówek mogą pojawić się wydłużone kolejki oraz dłuższy czas oczekiwania na załatwienie spraw.

Protest pracowników ZUS wpływa na obsługę klientów

ZUS zwrócił się do klientów z prośbą o wyrozumiałość i w miarę możliwości przełożenie wizyty na godziny po zakończeniu protestu lub na inny dzień. Instytucja zachęca również do korzystania z elektronicznych form kontaktu, w tym portalu eZUS oraz aplikacji mobilnych.

Choć infolinia działa bez zmian, Zakład zaznaczył, że również w tym przypadku czas oczekiwania na połączenie z konsultantem może być dłuższy niż zwykle.

Spór dotyczy wynagrodzeń i warunków pracy

Jak podkreśla ZUS, strajk ostrzegawczy jest przewidzianym prawem etapem sporu zbiorowego. Przedmiotem konfliktu są postulaty dotyczące poprawy warunków pracy, dostosowania zatrudnienia do liczby realizowanych zadań oraz kwestii związanych z relacjami interpersonalnymi i etyką w miejscu pracy.

Zakład przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami strajk ostrzegawczy może zostać przeprowadzony tylko jeden raz w ramach danego sporu zbiorowego.

Związki oczekują wyższych podwyżek

Największe rozbieżności dotyczą wysokości wzrostu wynagrodzeń. Organizacje związkowe domagają się podwyżki wynoszącej 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS przewidywała wzrost wynagrodzeń o 220 zł brutto na etat.

Dodatkowo pracownikom zaproponowano jednorazową nagrodę w wysokości 4 tys. zł brutto. Związki zawodowe nie zaakceptowały jednak tej oferty.

Zarząd deklaruje gotowość do rozmów

Wcześniejsze propozycje pracodawcy zakładały podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych o 170 zł na etat oraz jednorazową nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Według ZUS realizacja postulatów związków oznaczałaby konieczność zwiększenia budżetu wynagrodzeń o ponad 1 mld zł już w 2026 roku.

Zakład podkreśla, że oczekiwania strony społecznej przekraczają obecne możliwości finansowe instytucji. Jednocześnie zapewnia, że zarząd pozostaje gotowy do dalszych negocjacji ze związkami zawodowymi.

Do czasu osiągnięcia porozumienia klienci odwiedzający placówki muszą liczyć się z możliwością występowania okresowych utrudnień w obsłudze.

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