Nowe wyroki mogą uderzyć po kieszeni. Nawet ogrodzenie znalazło się na liście

Od początku 2025 roku obowiązują nowe definicje budynku i budowli zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany już teraz wywołują liczne spory interpretacyjne, a pierwsze rozstrzygnięcia sądów administracyjnych wskazują, że część przedsiębiorców może zostać objęta wyższymi obciążeniami.

Nowe przepisy przewidują, że budowlami są obiekty inne niż budynki, wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, wraz z instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W wykazie znalazło się 28 kategorii obiektów.

Podatek od nieruchomości po zmianach

Kluczowe znaczenie ma sposób naliczania daniny. W przypadku budynków opłata jest ustalana od powierzchni użytkowej i ma charakter kwotowy. Jej wysokość zależy między innymi od przeznaczenia obiektu oraz uchwał przyjmowanych przez rady gmin.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej. W takim przypadku podatek wynosi 2 proc. wartości początkowej obiektu. W praktyce może to oznaczać znacznie wyższe obciążenia niż przy opodatkowaniu budynków.

Pierwsze wyroki sądów administracyjnych

Nowe regulacje szybko stały się przedmiotem sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami podatkowymi. Część spraw trafiła już do wojewódzkich sądów administracyjnych, które wydały pierwsze orzeczenia dotyczące stosowania nowych definicji.

Jak wynika z dotychczasowych rozstrzygnięć, sądy w większości przypadków nie podzieliły argumentacji przedsiębiorców. Oznacza to, że część obiektów może zostać zakwalifikowana jako budowle podlegające opodatkowaniu według nowych zasad.

Jakie obiekty znalazły się na liście?

W wydanych orzeczeniach za budowle uznano między innymi transformatory, centrale wentylacyjne oraz różnego rodzaju zbiorniki. Dotyczy to zarówno zbiorników na wodę, jak i obiektów przeznaczonych do magazynowania surowców lub gotowych wyrobów.

Wśród wskazanych elementów znalazły się także zbiorniki stabilizujące ciśnienie wraz z fundamentami, węzły cieplne oraz ogrodzenia o wysokości poniżej 2,20 metra.

Ostateczne rozstrzygnięcia jeszcze przed sądami

Większość dotychczasowych wyroków nie jest jeszcze prawomocna. Oznacza to, że sprawy mogą trafić do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który będzie miał możliwość zajęcia ostatecznego stanowiska w kwestii interpretacji nowych przepisów.

Eksperci spodziewają się, że właśnie na poziomie NSA zostaną rozstrzygnięte najważniejsze wątpliwości związane z kwalifikowaniem poszczególnych obiektów jako budynków lub budowli. Od tych decyzji zależeć będzie wysokość obciążeń podatkowych wielu przedsiębiorców w kolejnych latach.

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